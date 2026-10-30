கைது நடவடிக்கையில் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லை; அமைச்சர் ரமேஷ்
கைது நடவடிக்கையில் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லை; அமைச்சர் ரமேஷ்
ADDED : அக் 30, 2026 02:07 PM
ADDED : அக் 30, 2026 02:07 PM
திருச்சியில் முத்துராமலிங்கத் தேவர் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய பின் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: எப்பொழுதும் நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை மிக தெளிவாக சொல்கிறோம். எல்லா தலைவர்கள் மீதும் அன்பும், பற்றும், மரியாதையும் கொண்டவர் முதல்வர் விஜய். பசும்பொன்னுக்கு முதல்வர் விஜய் வரவில்லை என்று கூறி சிலர் அரசியல் செய்ய நினைத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர் (இபிஎஸ்) தொடர்ந்து தோல்வியை சந்தித்து கொண்டு இருக்கிறார்.
ஒவ்வொரு தேர்தலாக 10 தோல்வி, 11 தோல்வி என இன்றைக்கு 13வது தோல்வியை தாண்டி போய் கொண்டு இருக்கிறது. அதனால் அவர் நிம்மதி இல்லாமல் இருப்பது எதார்த்தம் தான். அதனை நாம் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லை.
ஊழல் சக்தி, தீய சக்தி
மக்கள் இன்றைக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். மக்கள் இந்த ஆட்சியை பாராட்டி கொண்டு இருக்கிறார்கள். முதல்வர் விஜயை பாராட்டி கொண்டு இருக்கிறார்கள். நாம் அதை தான் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது. இதற்கு முன்னால் மக்கள் பணத்தை தொட்டவர்களையும் சரி, மக்கள் பணத்தை சுரண்டியவர்கள் மீதும் சரி, இந்த ஆட்சி எப்பொழுதும் அவர்களுக்கு தண்டனையை பெற்று தரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கிறது. இதில் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியோ, வேறு ஏதும் கிடையாது. திமுக ஒரு ஊழல் ஆட்சி; திமுக ஒரு ஊழல் சக்தி. திமுக ஒரு தீய சக்தி என்று தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டே வருகிறோம்.
அந்த அளவுக்கு இவர்கள் மக்கள் பணத்தை சுரண்டி இருக்கிறார்கள். மக்களின் வரி பணத்தை எல்லாம் சுரண்டி, ஒரு குடும்பம் வாழ்வதற்கு ஒட்டுமொத்த கட்சியும் வேலை செய்தது என்றால் அது திமுக மட்டும் தான்.
புதிதாக முளைக்கவில்லை
அந்த ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கையை எடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம். வேறு எந்த விதமான அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியும் கிடையாது. தவறு செய்தவர்கள் நிச்சயமாக அதற்கான பலனை அனுபவிப்பார்கள். சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை யாரால் ஏற்பட்டது.கடந்த 50 ஆண்டு காலமாக நாங்கள் தான் ஆலமரம் என்று சொல்லி கொண்டு இருக்கிற திமுக என்ன சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாத்தது. திமுகவின் 50 ஆண்டு கால ஆட்சி எப்படி இருந்தது. சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை எல்லாம் 3, 4 மாதங்களில் புதிதாக முளைத்து விடவில்லை. திமுக ஆட்சியில் ஏற்பட்ட சட்டம் ஒழுங்கு குளறுபடிகளை கடந்த நான்கு மாதங்களாக நாங்கள் சரி செய்து வருகிறோம். மக்களுக்காக அனைத்து முயற்சிகளையும் தமிழக அரசு எடுத்து கொண்டு இருக்கிறது. இவ்வாறு அமைச்சர் ரமேஷ் கூறினார்.