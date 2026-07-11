நிகர்நிலை பல்கலை அந்தஸ்து பெற கலை, அறிவியல் கல்லுாரிகள் ஆர்வம்
நிகர்நிலை பல்கலை அந்தஸ்து பெற கலை, அறிவியல் கல்லுாரிகள் ஆர்வம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:21 AM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:21 AM
- நமது நிருபர் -
தனியார் மருத்துவ கல்லுாரிகள், நிகர்நிலை பல்கலை அந்தஸ்து பெற்றதை போல, மாநில பல்கலைகளின் கீழ் இயங்கி வரும், தனியார் கலை, அறிவியல் கல்லுாரிகளும், நிகர்நிலை அந்தஸ்து பெற்றுள்ளன. மேலும், சில கல்லுாரிகள் நிகர்நிலை அந்தஸ்து பெற முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்., மருத்துவ பல்கலையுடன் இணைப்பு அங்கீகாரம் பெற்றிருந்த, தனலட்சுமி சீனிவாசன் மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், சீனிவாசன் மருத்துவ கல்லுாரி, புனித பீட்டர்ஸ் மருத்துவ கல்லுாரி, கற்பக விநாயக மருத்துவ கல்லுாரி என, நான்கு தனியார் பல்கலைகள், நிகர்நிலை அந்தஸ்து பெற்றுள்ளன. இதனால், 600 மருத்துவ படிப்பு இடங்கள் பறிபோகும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
ஒரு கல்லுாரி, நிகர்நிலை அந்தஸ்து கோரி, யு.ஜி.சி.,யிடம் விண்ணப்பிக்கும் போது, அதற்கு இணைப்பு அங்கீகாரம் வழங்கும் பல்கலை, தடையில்லா சான்று வழங்க வேண்டும். தடையில்லா சான்று கோரி விண்ணப்பித்த, 60 நாட்களுக்கு மேல், பல்கலை எவ்வித பதிலும் அளிக்கவில்லை என்றால், அது ஒப்புதல் அளித்ததாகவே கருத்தப்படும். அதன்படியே, நான்கு தனியார் கல்லுாரிகளுக்கும் நிகர்நிலை அந்தஸ்து கிடைத்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின.
அதேபோல, தமிழகத்தில் பல்வேறு மாநில பல்கலைகளின் கீழ் செயல்படும், சுயநிதி கலை, அறிவியல் கல்லுாரிகளும், நிகர்நிலை பல்கலை அந்தஸ்து பெற்றிருப்பதாக, தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. கோவை பாரதியார் பல்கலையின் இணைப்பு அங்கீகாரம் பெற்று செயல்பட்டு வந்த, சுயநிதி கலை, அறிவியல் கல்லுாரிகளில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும், இரண்டு கல்லுாரிகளுக்கு நிகர்நிலை அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் சில கல்லுாரிகள், நிகர்நிலை பல்கலையாக மாற முயற்சித்து வருகின்றன.
சமீபத்தில், சென்னை பல்கலையின் கீழ் இயங்கி வந்த, டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்., ஜானகி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி, வேல்ஸ் பல்கலைக்கு கைமாறியது. தற்போது, வேல்ஸ் பல்கலை கட்டுப்பாட்டிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இப்படி, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில், கலை, அறிவியல் கல்லுாரிகள் நிகர்நிலை பல்கலைகளாக மாற்றப்படுகின்றன. மருத்துவ பல்கலை போலவே, மற்ற பல்கலைகளும் தடையில்லா சான்று வழங்காமல் மவுனம் காத்து, நிகர்நிலை பல்கலைகளாக மாற, பச்சை கொடி காட்டுகின்றன.
தன்னாட்சி கல்லுாரிகள்
இது ஒருபுறமிருக்க, மாநில பல்கலையின் கீழ் இயங்கும், அனைத்து வகை கல்லுாரிகளும், கடந்த சில ஆண்டுகளாக, அதிக எண்ணிக்கையில் தன்னாட்சி அதிகாரம் பெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக, அண்ணா பல்கலையின் கீழ் இயங்கும் இன்ஜினியரிங் கல்லுாரிகளில், தற்போது, 211 கல்லுாரிகள், தன்னாட்சி அங்கீகாரம் பெற்ற கல்லுாரிகளாக உள்ளன.
அதில், 2025 - 26ம் கல்வியாண்டில் மட்டும், 40 இன்ஜினியரிங் கல்லுாரிகள், தன்னாட்சி அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளன. இதனால், அரசு பல்கலைகளுக்கு, வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது.