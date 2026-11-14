ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: பாக்.கை வீழ்த்தி இந்தியா சாம்பியன்!
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: பாக்.கை வீழ்த்தி இந்தியா சாம்பியன்!
UPDATED : நவ 14, 2026 09:02 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:25 PM
UPDATED : நவ 14, 2026 09:02 PM ADDED : நவ 14, 2026 07:25 PM
ஒமன்: 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசியக் கோப்பை பைனலில் இந்திய அணி, பாகிஸ்தான் அணியை 1 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.
ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் நடத்தும் 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர், ஓமன் நாட்டில் நடைபெற்றது. இன்று அல் அமேரட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பைனல் நடை பெ ற்றது. இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.
முதலில் களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணி துவக்கம் முதலே ரன் குவிப்பில் ஈடுபட்டது. அந்த அணியின் உஸ்மான் கான் சதம் அடித்தார். அவர் 111 பந்துகளில் 107 ரன் சேர்த்தார். அடுத்து அப்துல் காதிர் 54 பந்துகளை சந்தித்து 80 ரன் விளாசினார். பர்ஹான் யூசப் 63 ரன்கள் சேர்க்க 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 337 ரன் எடுத்தது.
இந்தியத் தரப்பில் காவ்யா படேல் 4 விக்கெட்டுகளையும், சிகுருபதி வெங்கடா 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். கடின இலக்கை விரட்டிய இந்திய அணியின் வீரர்கள் ரன் குவிப்பில் ஈடுபட்டாலும் விக்கெட்டுக்கள் மளமளவெ ன ஒருபுறம் விழுந்தாலும் லக்ஷ்யா ராய்சந்தானி80 ரன்களும் ஆர்யவீர் சேவாக் 58 (61 பந்துகள்) ரன்களும் சேர்த்தனர். இவர்களுடன் மணால் சவுகான் 47 ரன்கள் எடுத்தார். அடுத்து மோகித் உல்வா ஆட்டமிழக்காமல் 49 ரன்கள் சேர்க்க இந்திய அணி 50 ஓவரில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 339 ரன் எடுத்தது. கடைசி பந்தில்
இலக்கை எட்டி 1 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி
த்ரில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.