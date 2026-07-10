மாஜி போக்குவரத்து அதிகாரியிடம் ரூ.35 கோடி சொத்துக்கள் பறிமுதல்
மாஜி போக்குவரத்து அதிகாரியிடம் ரூ.35 கோடி சொத்துக்கள் பறிமுதல்
UPDATED : ஜூலை 10, 2026 02:38 AM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:34 AM
UPDATED : ஜூலை 10, 2026 02:38 AM ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:34 AM
லக்னோ: உ.பி.,யில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்குள்ள ஆக்ராவில், உதவி வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரியாக பணியாற்றியவர், லலித் குமார். இவர், வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக புகார் எழுந்தது.
இதன்படி வழக்குப் பதிந்த லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர், லக்னோவில் உள்ள லலித் குமார் வீட்டில் சமீபத்தில் சோதனை நடத்தினர்.
அப்போது, வீட்டின் பல்வேறு இடங்களில் பைகளில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த, 1.62 கோடி ரூபாய் ரொக்கம், 13 கிலோ தங்க நகைகள், 9 கிலோ வெள்ளி பொருட்களை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இவற்றின் மதிப்பு, 20 கோடி ரூபாய்.
மேலும், அவரிடம் இருந்து லக்னோ, பாரபங்கி மற்றும் ரேபரேலி ஆகிய மாவட்டங்களில் இருக்கும் பல்வேறு சொத்துக்களுக்கான ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்ப ட்டன. இவற்றின் மதிப்பு, 13 கோடி ரூபாய். மொத்தம், 35 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துகளை லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் கண்டுபிடித்தனர். இது தொடர்பாக லலித் குமாரிடம் தீவிர விசாரணை நடக்கிறது.