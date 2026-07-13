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தாய்லாந்து மதுபான விடுதியில் பற்றியது தீ; 27 பேர் உயிரிழப்பு

தாய்லாந்து மதுபான விடுதியில் பற்றியது தீ; 27 பேர் உயிரிழப்பு

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:35 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:35 AM

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பாங்காக்: தாய்லாந்து பாங்காக்கில் மதுபான விடுதியில் திடீரென தீப்பற்றியதில் 27 பேர் உயிரிழந்தனர்.

தாய்லாந்தின் தலைநகர் பாங்காக்கின் வடக்குப் பகுதியில் உள்ள பிரபலமான மதுபான விடுதியில் நள்ளிரவு தீ பற்றியது. தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த தீயணைப்புபடையினர் நீண்ட நேரம் போராடி மீட்பு பணி மேற்கொண்டனர்.

தீயில் கருகி 27 பேர் உயிரிழந்தனர். உயிரிழந்த 27 பேரில் ஒன்பது ஆண்கள் மற்றும் 18 பெண்கள் அடங்குவர். மேலும் 60க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

தாய்லாந்து பிரதமர் அனுடின் சான்விராகுல் தீ விபத்து குறித்து சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று விசாரித்தார். அவர் நிருபர்களிடம் தீ விபத்துக்கான காரணம் இதுவரை தெரியவில்லை. 27 உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன . மற்றவர்கள் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளனர் . தீ விபத்திற்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடக்கிறது என்றார்.

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