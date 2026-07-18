நன்கொடை முறைகேடுக்கு பிராயச்சித்தம்; அயோத்தி ராமர் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு
நன்கொடை முறைகேடுக்கு பிராயச்சித்தம்; அயோத்தி ராமர் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 04:16 AM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 04:16 AM
அயோத்தி: அயோத்தி ராமர் கோவில் நன்கொடையில் முறைகேடு நடந்ததாக புகார் எழுந்ததை அடுத்து, தவறுக்கு பிராயச்சித்தம் தேடும் வகையில், அங்கு, 10 நாட்களுக்கு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பாராயணம் செய்யும் சிறப்பு வழிபாடு நேற்று தொடங்கியது.
உத்தர பிரதேசத்தின் அயோத்தியில் பிரமாண்டமான பால ராமர் கோவில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோவிலை, ஸ்ரீ ராமஜென்ம பூமி தீர்த்தஷேத்ர அறக்கட்டளை நிர்வகித்து வருகிறது.
புகார்
இங்கு, நன்கொடையாக பெறப்பட்ட காணிக்கையில் முறைகேடு நடந்ததாக, சமாஜ்வாதி கட்சி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினர் கடந்த மாதம் புகார் கூறினர். மாநில அரசால் நியமிக்கப்பட்ட எஸ்.ஐ.டி., எனப்படும் சிறப்பு புலனாய்வு குழு இது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
இந்நிலையில், நன்கொடை முறைகேடு விவகாரம், அயோத்தி ராமர் கோவிலுக்கு களங்கத்தை ஏற்படுத்தியதாக பல்வேறு ஹிந்து அமைப்புகள் தெரிவித்தன. இதையடுத்து, அதை போக்கும் வகையிலான 10 நாட்கள் சிறப்பு வழிபாடு நேற்று தொடங்கியது.
பாராயணம்
இந்த நாட்களில், கோவில் குருகுலத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் நாள்தோறும், பகவான் விஷ்ணுவின் 1,000 பெயர் களை உச்சரிக்கும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை பாராயணம் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து கோவில் அறக்கட்டளை பொருளாளர் கோவிந்த் தேவ் கிரி கூறுகையில், “நன்கொடைகள் திருடப்பட்ட சம்பவத்தை தொடர்ந்து, கோவிலின் புனிதத்தையும், கண்ணியத்தையும் மீட்டெடுக்கும் வகையில், பிராயச்சித்தம் மற்றும் துாய்மைப்படுத்துதலுக்கான 10 நாள் சிறப்பு சடங்கு தொடங்கியது.
“இந்த நாட்களில், நாள்தோறும் 251 முறை விஷ்ணுசஹஸ்ரநாமம் பாராயணம் செய்யப்படும். அதேபோல், வால்மீகி ராமாயணமும் படிக்கப்படும்-,” என்றார்.
இதற்கிடையே, நன் கொடை முறைகேடு குறித்து விசாரித்து வரும் சிறப்பு புலனாய்வு குழு, இடைக்கால அறிக்கையை உச்ச நீதிமன்றத்தில் நாளை மறுநாள் தாக்கல் செய்யஇருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
விசாரணையை முழுமையாக முடிக்க, அந்த குழு மேலும் சில நாட்கள் அவகாசம் கோர இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.