சிதம்பரம் சபாநாயகம் கோவில் இடத்தை அபகரிக்க முயற்சி: வரும் 8 ம் தேதி குத்தகை விட அறநிலையத் துறை நோட்டீஸ்
சிதம்பரம் சபாநாயகம் கோவில் இடத்தை அபகரிக்க முயற்சி: வரும் 8 ம் தேதி குத்தகை விட அறநிலையத் துறை நோட்டீஸ்
UPDATED : ஆக 03, 2026 09:27 PM
ADDED : ஆக 03, 2026 07:31 PM
UPDATED : ஆக 03, 2026 09:27 PM ADDED : ஆக 03, 2026 07:31 PM
கடலுார்: கடலுாரில் உள்ள, சிதம்பரம் கோவிலுக்கு சொந்தமான இடத்தை ஆக்கிமிக்க பலரும் முயற்சியில் இறங்கியள்ள நிலையில், அந்த இடத்தை குத்தகைக்கு விட, அறநிலையத்துறை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கடலுார் மாவட்டம், சிதம்பரம் சபாநாயகம் கோவிலுக்கு சொந்தமான 3 ஏக்கர் நிலம், கடலுார் திருப்பாதிரிப்புலியூர் பஸ் நிலையம் அருகே ரயில்வே மேம்பாலம் பகுதியில் உள்ளது. அந்த நிலத்தை, கடந்த 1901ம் ஆண்டு முதல் மறைந்த முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.ராமசாமி படையாச்சியார் குடும்பத்தினர் குத்தகைக்கு எடுத்து பயிர் செய்து வந்தனர். காலப்போக்கில் நிலத்தடி நீர் உவர்ப்பானதால், பயிர் செய்வதை நிறுத்தி விட்டு குத்தகையை மட்டும், அறநிலையத்துறைக்கு செலுத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில் ரயில்வே மேம்பாலம் கட்டுமான பணிக்கு, அந்த நிலத்தில் சிறிதளவு இடம் ஆர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டது.
நிலத்தில் பயிர் செய்யாமல் போடப்பட்ட நிலையில், குத்தகையை கடந்த 3 ஆண்டுகளாக செலுத்தாமல் நிறுத்தியுள்ளனர். மேலும், நிலத்தை அறநிலையத்துறையிடம், எடுத்துக்கொள்ளுமாறு கூறினர்.
இந்நிலையில், நகரின் மைய பகுதியில் பஸ் நிலையம் அருகே இடம் கேட்பாரற்று கிடப்பதை பார்த்த சிலர், அந்த இடத்தை ஆக்கிரமித்து வைத்துக்கொண்டு, பட்டா வாங்கிக் கொள்ளலாம் என பலரும் ஆக்கிரமிப்பு முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திய ஒரு சிலர், இடத்தை பிடித்து கொடுப்பதாக கூறி, பணம் சம்பாதிக்கும் நடவடிக்கையிலும் இறங்கினர். அவர்களின் ஆசை வலையில் விழுந்த சிலர் பணத்தை செலவழிக்க, இன்னும் சிலர் வெளியூர்களில் உள்ள உறவுக்காரர்களையும் அழைத்து வந்து இடம் பிடிக்கம் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். இதில் பல அரசியல் கட்சி பிரமுகர்களும் அடங்கும். கடலுாரில் கோவில் நிலம் ஆக்கிரமிப்பு முயற்சி தகவல் காட்டுத்தீயாக பரவ, அறநிலையத்துறை அதிகாரிளின் கவனத்திற்கு சென்றது.
அதையடுத்து, கோவில் நிலம் ஆக்கிரமிப்பை தடுக்க, சம்மந்தப்பட்ட இடத்தை வரும் 8 ம் தேதி குத்தகைக்கு விட, இந்து அறநிலையத் துறை நோட்டீஸ் வழங்கியுள்ளது, அறநிலையத்துறை நடவடிக்கை, ஆக்கிரமிப்பு முயற்சியில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.