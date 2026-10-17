உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
குப்வாரா: ஜம்மு காஷ்மீரின் குப்வாரா மாவட்டத்தில் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமான 4 பேர் கொண்ட கும்பலின் நடமாட்டம் இருப்பதை எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் உணர்ந்தனர். அவர்களை சுற்றி வளைத்த போது, பயங்கரவாதிகள் என தெரிய வந்தது. இருதரப்பினரிடையே கடும் துப்பாக்கிச்சூடு நடந்தது.
அவர்கள் இந்திய எல்லைக்குள் ஊடுருவ முயன்றனர். அதனை வெற்றிகரமாக முறியடித்த இந்திய ராணுவத்தினர், பயங்கரவாதிகள் 2 பேரை என்கவுன்டரில் சுட்டுக்கொன்றனர். எஞ்சிய இருவரின் நிலை குறித்து தெரியவில்லை. இதனால், தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். எல்லையில் தீவிர கண்காணிப்பு பணிகளை எடுத்து வருகின்றனர்.
இந்திய எல்லைக்குள் ஊடுருவ முயற்சி; பயங்கரவாதிகள் 2 பேர் சுட்டுக்கொலை
இந்திய எல்லைக்குள் ஊடுருவ முயற்சி; பயங்கரவாதிகள் 2 பேர் சுட்டுக்கொலை
ADDED : அக் 17, 2026 12:56 PM
ADDED : அக் 17, 2026 12:56 PM
அ நிறம் | அளவு
குப்வாரா: ஜம்மு காஷ்மீரின் குப்வாரா மாவட்டத்தில் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமான 4 பேர் கொண்ட கும்பலின் நடமாட்டம் இருப்பதை எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் உணர்ந்தனர். அவர்களை சுற்றி வளைத்த போது, பயங்கரவாதிகள் என தெரிய வந்தது. இருதரப்பினரிடையே கடும் துப்பாக்கிச்சூடு நடந்தது.
அவர்கள் இந்திய எல்லைக்குள் ஊடுருவ முயன்றனர். அதனை வெற்றிகரமாக முறியடித்த இந்திய ராணுவத்தினர், பயங்கரவாதிகள் 2 பேரை என்கவுன்டரில் சுட்டுக்கொன்றனர். எஞ்சிய இருவரின் நிலை குறித்து தெரியவில்லை. இதனால், தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். எல்லையில் தீவிர கண்காணிப்பு பணிகளை எடுத்து வருகின்றனர்.