மிருகவதை தடுப்பு சங்கத்தின் சொத்துக்களை அபகரிக்க முயற்சி; ஐஏஎஸ் அதிகாரி மீது குற்றச்சாட்டு
மிருகவதை தடுப்பு சங்கத்தின் சொத்துக்களை அபகரிக்க முயற்சி; ஐஏஎஸ் அதிகாரி மீது குற்றச்சாட்டு
UPDATED : ஜூலை 10, 2026 05:33 AM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:26 AM
UPDATED : ஜூலை 10, 2026 05:33 AM ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:26 AM
- நமது நிருபர் -
வேலியே பயிரை மேய்ந்த கதையாக, தஞ்சாவூர் மிருகவதை தடுப்பு சங்கத்தின் சொத்துக்களை , ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி ஒருவர், வேறு சங்கத்துக்கு மாற்றியதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
கடந்த 1929ம் ஆண்டு, தஞ்சாவூரில் சில தனி நபர்களால், மிருகவதை தடுப்பு சங்கம் தொடங்கப்பட்டது. பல்வேறு நபர்கள் கொடுத்த நன் கொடையை பயன்படுத்தி, மிருகவதை தடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
எதிர்கால செலவுக்காக, சங்கத்துக்கு சொத்துக்கள் வாங்கப்பட்டன. கடந்த 1973ம் ஆண்டு மத்திய அரசு உத்தரவால், சங்கத்தின் நிர்வாக அமைப்பு மாற்றப்பட்டது. சங்கத்தின் கவுரவ தலைவராக கலெக்டரும், துணை தலைவராக காவல் கண்காணிப்பாளரும் நியமிக்கப்பட்டனர்.
வழக்கு செயலர், பொருளாளர் பதவிகளில் சங்க உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில், 2021ல் தஞ்சாவூர் கலெக்டராக வந்த ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி, சங்கத்தின் கவுரவ தலைவரானார். அவர் 2022ல், 'தஞ்சாவூர் மாவட்ட மிருக வதை தடுப்பு சங்கம்' என்ற பெயரில் புதிய சங்கத்தை தொடங்கினார்.
புதிய சங்கத்திற்கான விதிகளை வகுக்கும் போது, தன்னார்வலர்களால் தொடங்கப்பட்ட சங்கத்தின் சொத்துக்களை, புதிய சங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரும் வகையில் உத்தரவுகள் பிறப்பித்தார். இதற்கு, பழைய சங்க நிர்வாகிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததோடு, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
துஷ்பிரயோகம்
இந்த வழக்கில், 2025 ஏப்., 20ல் விசாரணை முடிந்து, தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இதற்குள் தஞ்சாவூர் கலெக்டராக இருந்த ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி, பதிவுத்துறை தலைவர் பொறுப்புக்கு வந்தார்.
நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளிப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன், அதாவது 2025 ஏப்., 23ல், 'தஞ்சாவூர் மாவட்ட மிருகவதை தடுப்பு சங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சொத்துக்களை விற்பது தொடர்பாக, எந்த பத்திரத்தையும் பதிவு செய்யக்கூடாது' என, பதிவுத்துறை ஐ.ஜி., நிலையில் இருந்து சுற்றறிக்கை பிறப்பித்தார்.
இதை எதிர்த்து தொடரப் பட்ட வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி விவேக் குமார் சிங், 2025 ஏப்., 25ல் வழங்கிய தீர்ப்பில், 'பழைய சங்கத்தின் சொத்துக்கள், எவ்வித சட்ட விதிகளையும் பின்பற்றாமல் புதிய சங்கத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன. 'இந்த நடவடிக்கை சட்ட ரீதியாக நிலைக்கத்தக்கதல்ல' என உத்தரவிட்டார்.
இதை எதிர்த்து பதிவுத்துறை ஐ.ஜி., உள்ளிட்டோர், உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மறு ஆய்வு மனு தாக்கல் செய்தனர். இதை விசாரித்த நீதிபதி சரவணன், 2025 செப்., 10ல் வழங்கிய தீர்ப்பில், '2025 ஏப்., 23ல் தஞ்சாவூர் மிருகவதை தடுப்பு சங்க சொத்துக்கள் தொடர்பாக, பதிவுத்துறை ஐ.ஜி., சுற்றறிக்கை பிறப்பித்ததில் அதிகார துஷ்பிரயோகம் நடந்துள்ளது.
'சம்பந்தப்பட்ட சொத்தை அபகரிக்கும் நோக்கம் இதில் தெரிகிறது. எனவே, மறு ஆய்வு மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது' என உத்தரவிட்டார்.
முற்றுப்புள்ளி
இந்நிலையில், சங்க நிர்வாகிகள், தமிழக முதல்வரின் தனிப்பிரிவுக்கு அனுப்பிய மனுவில், 'உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் உத்தரவுகள் அடிப்படையில், தஞ்சாவூர் மிருகவதை தடுப்பு சங்கத்தின் சொத்துக்களை திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும்; சங்கத்தின் வங்கி கணக்கையும் பழையபடி செயல்பட அனுமதிக்க வேண்டும்.
'ஒரு குறிப்பிட்ட நபரின் விருப்பத்துக்காக, அரசு பணமும், நீதிமன்ற நேரமும் வீணடிக்கப்படுவதை, புதிதாக அமைந்துள்ள அரசு தடுக்க வேண்டும்' என குறிப்பிட்டுள்ளனர். வேலியே பயிரை மேய்ந்த கதையாக, கலெக்டர், பதிவுத்துறை தலைவர் ஆகிய பொறுப்பு களில் இருந்த ஒரு அதிகாரி, தன் விருப்பத்துக்காக அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தியது, அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு, இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதே, சங்க உறுப்பினர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.