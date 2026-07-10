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இந்தியாவுக்கு யுரேனியம் வழங்க ஆஸ்திரேலியா சம்மதம்! கையெழுத்தானது முக்கிய அணுசக்தி ஒப்பந்தம்

இந்தியாவுக்கு யுரேனியம் வழங்க ஆஸ்திரேலியா சம்மதம்! கையெழுத்தானது முக்கிய அணுசக்தி ஒப்பந்தம்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:43 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:43 AM

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மெல்போர்ன்: நம் நாடு துாய்மை எரிசக்தி இலக்கை எட்டும் வகையில், அணுமின் உற்பத்திக்கு தேவையான யுரேனியத்தை நீண்ட காலத்திற்கு வழங்க ஆஸ்திரேலியா முன்வந்துள்ளது. இதற்கான அணுசக்தி ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம், நம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி -- ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோணி அல்பனீஸ் முன்னிலையில் நேற்று கையெழுத்தானது.

''இந்த ஒப்பந்தம், நம் நாட்டின் துாய்மை எரிசக்தி திட்டங்களுக்கு புதிய வேகத்தை அளிக்கும்,'' என பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.

இந்தோனேஷியா, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு பிரதமர் மோடி அரசு முறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். முதலாவதாக இந்தோனேஷியா சென்ற பிரதமர் மோடிக்கு, அந்நாட்டு அதிபர் பிரபோவோ சுபியாண்டோ உற்சாக வரவேற்பு அளித்தார். இதை தொடர்ந்து, இரு நாடுகளுக்கு இடையே பல்வேறு துறைகளில் முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.

இந்நிலையில், இரண்டாவது நாடாக நேற்று அவர் ஆஸ்திரேலியாவை சென்றடைந்தார். அங்கு அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்ட நிலையில், மெல்போர்னில் நடந்த இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா மூன்றாவது உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்றார். அப்போது, ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோணி அல்பனீஸை சந்தித்து, இரு தரப்பு உறவுகள் குறித்து முக்கிய பேச்சு நடத்தினார். இதையடுத்து, இரு நாட்டு தலைவர்களும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது, பிரதமர் மோடி கூறியதாவது: அணுசக்தி துறையில் இரு நாட்டுக்கும் இடையே முக்கிய ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது. இதன் மூலம், நம் நாட்டிற்கு ஆஸ்திரேலியா யுரேனியம் வழங்கும். நாம் துாய்மை எரிசக்தி இலக்கை எட்டுவதற்கு, இந்த ஒப்பந்தம் புதிய ஊக்கத்தை அளிக்கும்.

ஜனநாயகம், பன்முக கலாசாரம், கடல்சார் வியூக முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றில் இரு நாடுகளும் பரஸ்பரம் ஒரே பார்வையை பகிர்ந்து கொள்கின்றன. இதனால், இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நட்புறவு வலுப்பெற்று வருகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அல்பனீஸ் கூறுகையில், ''2015-ல் இரு நாடுகளுக்கு இடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட அணுசக்தி ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில், அமைதியான பயன்பாட்டுக்காக இந்தியாவுக்கு யுரேனியம் ஏற்றுமதி செய்ய முடிவு செய்துள்ளோம்,'' என்றார்.

அணுசக்தி தவிர, பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தவும், அரிய கனிமங்களின் வினியோகத் தொடரை சீரமைக்கவும், இரு நாடுகளுக்கு இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது.

கிரிக்கெட் தான் பொது மொழி!
இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா உறவை கிரிக்கெட்டுடன் ஒப்பிட்டு பிரதமர் மோடி பேசியதாவது: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா உறவுகளுக்கு கிரிக்கெட் தான் துாதரக மொழி. அதனால் தான், எங்கள் சந்திப்புகள் அனைத்தும் கிரிக்கெட் போட்டி போலவே அமைகின்றன. சந்திப்புகள் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டி போல திட்டமிடப்பட்டவை. 'டி - 20' போட்டியை போல வேகமான முடிவுகளை எடுப்பவை; ஆனால், டெஸ்ட் போட்டியை போல நீண்டகால, ஆழமான நட்பை கொண்டவை. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.



முட்டுக்கட்டை விலகியது!
அணு ஆயுத பரவல் தடை சட்டத்தில் கையெழுத்திடாத நாடுகளுக்கு யுரேனியம் விற்க ஆஸ்திரேலியா முன்பு மறுத்து வந்தது. இதையடுத்து, நம் நாட்டின் ராணுவ பயன்பாடு, ஆக்கப்பூர்வ அணுசக்தி திட்டங்கள் என தனித்தனியாக பிரித்து, சர்வதேச கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்த சம்மதம் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் யுரேனியம் கொள்முதல் செய்வதற்கான முட்டுக்கட்டை நீங்கியுள்ளது. தற்போது கையெழுத்தான நிர்வாக ரீதியிலான ஒப்பந்தம், யுரேனிய வர்த்தகத்திற்கான அனைத்து சட்டப்பூர்வ தடைகளையும் முழுதாக நீக்கியுள்ளது.



'வளர்ந்த நாடே இலக்கு'
ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்ன் நகரில், இந்திய வம்சாவளியினர் பங்கேற்ற 'மெல்போர்ன் மீட்ஸ் மோடி' என்ற பிரமாண்ட நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்றார். அப்போது, அவர் கூறியதாவது: 'அதிகம் உற்பத்தி செய்வோம்; அதிவேக இலக்கை எட்டுவோம்' என்ற தாரக மந்திரத்துடன் இந்தியா, 21-ம் நூற்றாண்டின் வல்லரசு நாடாக மாற உழைத்து வருகிறது. இன்றைய இந்தியா, கணினி சில்லுகள் முதல் பிரமாண்ட போர்க்கப்பல்கள் வரை அனைத்தையும் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கும் புதிய உற்பத்தி உள்கட்டமைப்பை உருவாக்கி வருகிறது. உலகம் இன்னும் '5ஜி' தொழில்நுட்பத்தில் இருக்கும்போதே, நம் நாடு '6ஜி' தொழில்நுட்பத்திற்கான பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



என்னென்ன ஒப்பந்தங்கள்?
* இந்தியா -- ஆஸ்திரேலியா இடையே விரிவான பொருளாதார ஒத்துழைப்பு
* இருதரப்பு முதலீட்டு ஒப்பந்தத்தை விரைவுபடுத்த முடிவு
* பாதுகாப்பு தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த இந்தியா -- ஆஸ்திரேலியா பாதுகாப்பு புத்தாக்க வழித்தடம்
* விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் 'ககன்யான்' திட்டத்துக்கு உதவ, இந்திய பெருங்கடலில் உள்ள கோகோஸ் கீலிங் தீவுகளில் தற்காலிக விண்வெளி கண்காணிப்பு மையம் அமைக்க ஆஸ்திரேலியா சம்மதம்.
சீனாவின் ராணுவ ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்தவும், வர்த்தக ரீதியாக சீனாவை சார்ந்திருப்பதை தவிர்க்கவும், இந்தியா -- ஆஸ்திரேலியா இடையே அமைந்துள்ள நட்புறவு தற்போதைய சூழலில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.



ஒப்பந்தம் ஏன் முக்கியம்?
உலகின் ஒட்டுமொத்த யுரேனியம் இருப்பில், 28 சதவீதத்தை ஆஸ்திரேலியா தன்னிடம் வைத்துள்ளது. ஆனால், அந்நாடு அணு ஆயுதங்களுக்கோ அல்லது அணுமின் நிலையங்களுக்கோ பயன்படுத்துவதில்லை; யுரேனியத்தை முழுமையாக ஏற்றுமதி மட்டுமே செய்கிறது.
மறுபுறம் நம் நாடு, 2047ம் ஆண்டிற்குள் 100 கிகாவாட் அணுசக்தியை உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நம் நாடு அணுசக்தி உற்பத்தியை இரட்டிப்பாக்கி இருந்தாலும், ஒட்டுமொத்த மின் தேவையில் வெறும் 3 சதவீதத்தை மட்டுமே அது பூர்த்தி செய்கிறது. இதற்கு யுரேனியம் தட்டுப்பாடே முக்கிய காரணமாக இருந்தது. இந்த ஒப்பந்தம் மூலம் தற்போது இந்த தடை நீங்கியுள்ளது.



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