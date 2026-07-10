இந்தியாவுக்கு யுரேனியம் வழங்க ஆஸ்திரேலியா சம்மதம்! கையெழுத்தானது முக்கிய அணுசக்தி ஒப்பந்தம்
இந்தியாவுக்கு யுரேனியம் வழங்க ஆஸ்திரேலியா சம்மதம்! கையெழுத்தானது முக்கிய அணுசக்தி ஒப்பந்தம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:43 AM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:43 AM
மெல்போர்ன்: நம் நாடு துாய்மை எரிசக்தி இலக்கை எட்டும் வகையில், அணுமின் உற்பத்திக்கு தேவையான யுரேனியத்தை நீண்ட காலத்திற்கு வழங்க ஆஸ்திரேலியா முன்வந்துள்ளது. இதற்கான அணுசக்தி ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம், நம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி -- ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோணி அல்பனீஸ் முன்னிலையில் நேற்று கையெழுத்தானது.
''இந்த ஒப்பந்தம், நம் நாட்டின் துாய்மை எரிசக்தி திட்டங்களுக்கு புதிய வேகத்தை அளிக்கும்,'' என பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.
இந்தோனேஷியா, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு பிரதமர் மோடி அரசு முறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். முதலாவதாக இந்தோனேஷியா சென்ற பிரதமர் மோடிக்கு, அந்நாட்டு அதிபர் பிரபோவோ சுபியாண்டோ உற்சாக வரவேற்பு அளித்தார். இதை தொடர்ந்து, இரு நாடுகளுக்கு இடையே பல்வேறு துறைகளில் முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.
இந்நிலையில், இரண்டாவது நாடாக நேற்று அவர் ஆஸ்திரேலியாவை சென்றடைந்தார். அங்கு அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்ட நிலையில், மெல்போர்னில் நடந்த இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா மூன்றாவது உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்றார். அப்போது, ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோணி அல்பனீஸை சந்தித்து, இரு தரப்பு உறவுகள் குறித்து முக்கிய பேச்சு நடத்தினார். இதையடுத்து, இரு நாட்டு தலைவர்களும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது, பிரதமர் மோடி கூறியதாவது: அணுசக்தி துறையில் இரு நாட்டுக்கும் இடையே முக்கிய ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது. இதன் மூலம், நம் நாட்டிற்கு ஆஸ்திரேலியா யுரேனியம் வழங்கும். நாம் துாய்மை எரிசக்தி இலக்கை எட்டுவதற்கு, இந்த ஒப்பந்தம் புதிய ஊக்கத்தை அளிக்கும்.
ஜனநாயகம், பன்முக கலாசாரம், கடல்சார் வியூக முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றில் இரு நாடுகளும் பரஸ்பரம் ஒரே பார்வையை பகிர்ந்து கொள்கின்றன. இதனால், இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நட்புறவு வலுப்பெற்று வருகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அல்பனீஸ் கூறுகையில், ''2015-ல் இரு நாடுகளுக்கு இடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட அணுசக்தி ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில், அமைதியான பயன்பாட்டுக்காக இந்தியாவுக்கு யுரேனியம் ஏற்றுமதி செய்ய முடிவு செய்துள்ளோம்,'' என்றார்.
அணுசக்தி தவிர, பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தவும், அரிய கனிமங்களின் வினியோகத் தொடரை சீரமைக்கவும், இரு நாடுகளுக்கு இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது.