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ஏமாற்றும் டெக் நிறுவனங்கள்; அபராதத்தை அதிரடியாக உயர்த்திய ஆஸ்திரேலியா

ஏமாற்றும் டெக் நிறுவனங்கள்; அபராதத்தை அதிரடியாக உயர்த்திய ஆஸ்திரேலியா

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UPDATED : ஜூன் 29, 2026 03:50 PM

ADDED : ஜூன் 29, 2026 12:14 PM

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UPDATED : ஜூன் 29, 2026 03:50 PM ADDED : ஜூன் 29, 2026 12:14 PM

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கான்பெரா: ஆஸ்திரேலியாவில் சமூகவலைதள கணக்குகளை குழந்தைகள் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டநிலையில், தடையை மீறும் டெக் நிறுவனங்களுக்கு அபராதத்தை இரட்டிப்பாக உயர்த்தி, ஆஸ்திரேலிய அரசு அதிரடி காட்டியுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவில் சமூகவலைதளங்களை குழந்தைகள் பயன்படுத்த கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 10ல் தடை விதித்து அந்நாட்டு அரசு உத்தரவிட்டது. இந்த சட்டத்தின்படி 16 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் 'பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், கிக், ரெட்டிட், ஸ்னாப்சாட், த்ரெட்ஸ், எக்ஸ், யுடியூப், டிவிட்ச்' போன்ற 10 சமூகவலைதளங்களில் கணக்கு வைத்திருக்க கூடாது.

அதையும் மீறி குழந்தைகளுக்கு கணக்குகள் இருந்தால் சம்மந்தபட்ட நிறுவனங்கள் 322 கோடி ரூபாய்(49.5 மில்லியன் ஆஸ்திரேலிய டாலர்) அளவுக்கு அபராதம் செலுத்த நேரிடும் என எச்சரிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்தச் சட்டம் பெற்றோர்கள் மற்றும் குழந்தை பாதுகாப்பு ஆர்வலர்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலியாவில், குழந்தைகளின் கணக்குகள் என அடையாளம் காணப்பட்ட 50 லட்சத்துக்கும் அதிகமான சமூகவலைதள கணக்குகளை, சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் நீக்கி உள்ளன.

சட்டம் நிறைவேற்றி 6 மாதங்கள் ஆன நிலையில், இன்னும் சிறுவர்கள் திருட்டுத்தனமாக 'லாக்-இன்' செய்து, ரீல்ஸ் பார்ப்பதும், சாட் செய்தும் வருவதாக புகார்கள் எழுந்தன. இதனையடுத்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், 12 முதல் 15 வயது வரையிலான சிறுவர்களில் 85 சதவீதம் பேர், இன்னமும் சமூக வலைதளங்களை திருட்டுத்தனமாக பயன்படுத்தி வருவது அம்பலமானது.

​ரூ.570 கோடி அபராதம்!

இதையடுத்து, சட்டத்தை மதிக்காமல் சிறுவர்களைத் தங்கள் தளத்திற்குள் அனுமதிக்கும் சமூக வலைதள நிறுவனங்களுக்கு விதிக்கப்படும் அதிகபட்ச அபராதத் தொகையை, 644 கோடி ரூபாயாக(99 மில்லியன் ஆஸ்திரேலிய டாலர்) அதிகரித்து, ஆஸ்திரேலிய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

​இதுகுறித்து ஆஸ்திரேலிய தகவல் தொடர்புத் துறை அமைச்சர் அனிகா வெல்ஸ் கூறியதாவது: டெக் நிறுவனங்கள் பெயரளவில் மட்டுமே சட்டத்தைப் பின்பற்றுகின்றன. இதை அனுமதிக்க முடியாது. பெரிய நிறுவனங்கள் இன்னும் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

​ஆஸ்திரேலியாவின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து, பிரிட்டன், கனடா உள்ளிட்ட நாடுகளும், 16 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆன்லைன் கட்டுப்பாடுகளை தீவிரப்படுத்தத் திட்டமிட்டு வருகின்றன.

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