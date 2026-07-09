தமிழகத்தில் இருந்து கடத்தப்பட்ட பழங்கால சிலைகளை இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கிறது ஆஸி.,
தமிழகத்தில் இருந்து கடத்தப்பட்ட பழங்கால சிலைகளை இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கிறது ஆஸி.,
UPDATED : ஜூலை 09, 2026 05:49 PM
ADDED : ஜூலை 09, 2026 03:28 PM
UPDATED : ஜூலை 09, 2026 05:49 PM ADDED : ஜூலை 09, 2026 03:28 PM
மெல்போர்ன்: தமிழகத்தில் இருந்து கடத்தப்பட்ட திரிசூலத்துடன் கூடிய பத்ரகாளி அம்மன் சிலை, நந்தி சிலை மற்றும் கார்த்திகேயன் சிலை ஆகியவற்றை இந்திய தொல்லியல் துறையிடம் ஆஸ்திரேலியா ஒப்படைக்க உள்ளது.
ஆஸ்திரேலியா சென்றுள்ள பிரதமர் மோடி, அந்நாட்டு அதிபர் அந்தோணி அல்பானீசை சந்தித்த இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து விவாதித்தார். இதில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், ஆஸி., ஒப்படைக்க உள்ள பொருட்களின் சிறப்புகள்
இச்சிற்பமானது தமிழகத்தின் திருவாரூர் மாவட்டம் கொல்லுமாங்குடியில் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோவிலைச் சேர்ந்தது. இக்கோவில் கிபி 13 முதல் 16ம் நூற்றாண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் ( பிற்காலச் சோழர காலம் முதல் விஜயநகர நாயக்கர் காலம் வரையிலான இடைப்பட்ட காலத்தில்) கட்டப்பட்டது.
01. திரிசூலத்துடன் கூடிய பத்ரகாளி அம்மன்
சக்தியின் உக்கிர வடிவமான பத்ரகாளி அம்மன் உருவம் கொண்ட திரிசூலம். இது வழிபாடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும். சைவ சக்தி மரபுகளில் பாதுகாப்பு, தீமையை அழித்தல், மற்றும் தெய்வீக ஆற்றல் ஆகியவற்றை இது பிரதிபலிக்கிறது. தென்னிந்தியக் கோவில் வழிபாடுக்காக உலோகத்தால் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இச்சிலையும் கொல்லுமாங்குடி கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீகாசி விஸ்வநாதசுவாமி கோவிலிலைச் சேர்ந்தது. சிவனின் வாகனமான நந்தியை பிரதிபலிக்கிறது. தமிழ் சைவக் கோவில் மரபில் அலங்கார வேலைப்பாடுகளுடனும் செதுக்கப்பட்டுள்ளது.
2. நந்தி கல் சிலை( காசி விஸ்வநாத சுவாமி கோவில், கொல்லுமாங்குடி தமிழகம்)
இச்சிலை தமிழகத்தின் மானம்பாடி, நாகநாதசாமி கோவிலை சேர்ந்தது. ஞானம், வீரம் மற்றும் தெய்வீகப் பாதுகாப்பையும் பறைசாற்றும் வகையில் ஆறு தலைகளுடன் கூடிய கார்த்திகேயன் (முருகர்) சிலையாகும். நேர்த்தியான மற்றும் நுணுக்கமான அலங்கார வேலைபாடுகளுக்கு பெயர் பெற்ற சோழர் காலத்தில் செதுக்கப்பட்டவையஆகும். இக்கோவிலானது கிபி 11ம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் ராஜேந்திர சோழன் ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்டதாகும்.
03.கார்த்திகேயனின் கற்சிலை