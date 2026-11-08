அறிவு பெட்டகத்தில் அவதுாறு விதைகளா?: பாரதியார், பாரதிதாசன் வாரிசுகள் கண்டனம்
அறிவு பெட்டகத்தில் அவதுாறு விதைகளா?: பாரதியார், பாரதிதாசன் வாரிசுகள் கண்டனம்
ADDED : நவ 08, 2026 01:47 AM
ADDED : நவ 08, 2026 01:47 AM
பாரதியாரின் எள்ளுப்பேரன் நிரஞ்சன் பாரதி கூறியதாவது:
கோவையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்தில் நடந்துள்ள புத்தக மோசடி வருத்தத்திற்கும், வெட்கத்திற்கும் உரியது. 'சரித்திரம் தேர்ச்சி கொள்' என்றார் பாரதி. தவறான வரலாற்றை படித்து நம்மையே நாம் ஏமாற்றிக் கொள்ளக் கூடாது. அடுத்த தலைமுறைக்கு உண்மையான வரலாற்றைக் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு உண்டு.
பெரும் புலவர்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளுக்கு இத்தகைய அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளது. பாரதியாரும் இதில் தப்பிக்கவில்லை. 'பாரதியார் கதைகள்' என்ற பெயரில் உள்ள புத்தகத்தில் அவருடைய உண்மையான கதைகள் இடம் பெறவில்லை என்பதும், 'ஏஐ' தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி யாரோ எழுதிய கதைகளை அச்சிட்டுள்ளதும் தெரியவந்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
பாரதிதாசனின் கொள்ளு பேரன் கனகசிவா கூறியதாவது:
கோவை ஈ.வெ.ரா. நுாலகத்தில் உள்ள பல புத்தகங்களை ஆய்வு செய்ததில், அவை முழுக்க முழுக்க போலி மற்றும் பொய்யான தகவல்களை கொண்டவை என்பது தெளிவாகியுள்ளது. நாலடியாரை ஒரு தனி நபராகவே சித்தரிக்கும் அளவுக்கு பொய்களை உண்மையாக்க முயல்வது, எந்த விதத்திலும் ஏற்புடையதல்ல. நுாலகங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து புத்தகங்களையும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டும். போலி புத்தகங்களை நீக்கிவிட்டு, சரியான மற்றும் நம்பகமான தகவல்கள் அடங்கிய புத்தகங்களை மட்டுமே நுாலகங்களில் நிரப்ப வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.