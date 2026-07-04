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ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தானின் அடக்குமுறைக்கு எதிராக போராட்டம்: ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களிடம் ஆதரவு கேட்கும் போராட்டக்குழு

ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தானின் அடக்குமுறைக்கு எதிராக போராட்டம்: ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களிடம் ஆதரவு கேட்கும் போராட்டக்குழு

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ADDED : ஜூலை 04, 2026 05:17 PM

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ADDED : ஜூலை 04, 2026 05:17 PM

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ஸ்ரீநகர்: ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தானின் அத்துமீறலுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தி வரும் போராட்டக்குழுவினர், ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களிடம் ஆதரவு கேட்டு உள்ளனர்.

பாகிஸ்தானில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார வீழ்ச்சி, ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரை கடுமையாக பாதித்துள்ளது. அரசியல் ரீதியாக தாங்கள் ஒதுக்கப்படுவதாகக்கூறி ராவல்கோட் பகுதியில் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அமைதியான முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் 60க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். இதனால் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உரிமைகளை மீட்டெடுக்கக் கோரி போராடி வரும் அவாமி அதிரடி குழு பல்வேறு போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறது.

ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் நடக்கும் அரசியல் போராட்டங்களை ஒடுக்குவதற்காக பாகிஸ்தான் உணவு விநியோகத்தை தடுத்ததுடன், அங்கு யாரும் செல்ல முடியாதபடி தடையை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக குற்றம்சாட்டி உள்ளது.

இது ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரை பாகிஸ்தான் அரசு அணுகும் விதத்தை எடுத்துக் காட்டுகிறது எனக்குற்றம்சாட்டி உள்ளது. இருப்பினும் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் அடிப்படை உரிமைகளை அமைதியான முறையிலான போராட்டம் தொடரும் எனவும், பாகிஸ்தானின் அடக்குமுறைகளுக்கு அடிபணிய மாட்டோம் எனவும் எச்சரித்துள்ளது.

பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக சர்வதேச அமைப்புகள் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி நேற்று முன்தினம் ஐநா அலுவலகம் முன்பு போராட்டக்குழு கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் நடத்தியது. பாகிஸ்தானின் அத்துமீறலுக்கு ஆம்னெஸ்டி அமைப்பு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் மனித உரிமை மீறல்களில் பாகிஸ்தான் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், நாளை பாகிஸ்தான் அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு ஆதரவு கேட்டு ஜம்மு காஷ்மீரின் பூஞ்ச், ரஜோரி, காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் மக்களுக்கு ஆதரவு கேட்டு, போராட்டக்குழுவினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இது தொடர்பாக போராட்டக்குழுவை சேர்ந்த சர்தார் அமன் கான் வெளியிட்ட வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி உள்ளது.

அந்த வீடியோவில் அவர் கூறியுள்ளதாவது: ஒரு மாதமாக ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் நடக்கும் போராட்டத்தை பற்றி அறிந்திருப்பீர்கள். ஒரு மாதமாக, எங்கள் மீது அடக்குமுறை மற்றும் அத்துமீறல் நடக்கிறது. அடிப்படை உரிமைகளை கேட்ட மக்கள் மீது கொடூரம், அநீதி, இனப்படுகொலை மற்றும் ராணுவ அத்துமீறல் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது.

இந் துயரமான நேரத்தில் உணவு மற்றும் மருந்து பொருட்கள் வரும் வழியும் அடைக்கப்பட்டுள்ளது. மூச்சுவிட முடியாதபடி ஆட்சியாளர்கள் கொடூர செயலில் ஈடுபடுகின்றனர்.

எல்லை தாண்டி இரக்கும்பூஞ்ச், மெந்தார், ரஜோரி, ஜம்மு பள்ளத்தாக்கு , லடாக் மற்றும் கார்கிலில் இருக்கும் மக்கள், நாளை நடக்க இருக்கும் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும். மக்கள் வெளியில் வந்து எங்கள் மீது இழைக்கப்படும் அநீதி மற்றும் கொடூரத்திற்கு எதிராகவும், உரிமைகளுக்காக குரல் எழுப்ப வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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