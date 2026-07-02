அயோத்தி கோவில் நன்கொடை திருட்டு: ரூ.77.85 லட்சம் ரொக்கம், தங்கம் பறிமுதல்
அயோத்தி கோவில் நன்கொடை திருட்டு: ரூ.77.85 லட்சம் ரொக்கம், தங்கம் பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 02, 2026 12:18 AM
ADDED : ஜூலை 02, 2026 12:18 AM
அயோத்தி: அயோத்தி ராமர் கோவில் காணிக்கை திருட்டு வழக்கு தொடர்பாக, போலீசார் புதிதாக நடத்திய அதிரடி சோதனையில், 77.85 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம், க்யூ.ஆர்., கோடு ஒட்டப்பட்டு முறைகேடாக வைக்கப்பட்ட நன்கொடை பெட்டி, தங்கம், வெள்ளி மற்றும் வெளிநாட்டு கரன்சிகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
உத்தர பிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது.
இங்குள்ள அயோத்தி ராமர் கோவிலுக்கு, பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்திய தொகையில் இருந்து கோடிக்கணக்கில் பணம் சுருட்டப்பட்டதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டு பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.
இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வரும் சிறப்பு புலனாய்வு குழு அதிகாரிகள் இதுவரை எட்டு பேரை கைது செய்துள்ளனர்.
இந்த முறைகேடுகளுக்கு தார்மிக பொறுப்பேற்று, ராம ஜென்ம பூமி ஷேத்ரா அறக்கட்டளையின் பொதுச் செயலர் பதவியை ராஜினாமா செய்த சம்பத் ராயிடமும், போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
இந்நிலையில், கைது செய்யப்பட்டவர்களில் ஒருவரான லவ்குஷ் மிஸ்ரா வீட்டில் போலீசார் நேற்று மீண்டும் சோதனை நடத்தினர். முடிவில், அவரது தந்தை பச்சுலாலை விசாரணைக்காக அழைத்து சென்றனர்.
கைதான எட்டு பேரின் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் இதுவரை 77.85 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 11 கிராம் தங்கம், 375 கிராம் வெள்ளி, இந்திய மதிப்பில் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கான அமெ ரிக்க டாலர்களும் சோதனை யில் சிக்கியுள்ளன.
கைதான அவினாஷ் சுக்லா, கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தங்கி இருந்த யோகா மையத்தில் இருந்து, 'ராமராஜ்யா கோஷ்' என்ற பெயரில், க்யூ.ஆர்., குறியீட்டுடன் வைக்கப்பட்டிருந்த நன்கொடை பெட்டியையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
கோவில் வளாகத்தில் பணியாற்றும் 400 தனியார் செக்யூரிட்டிகளின் பங்களிப்பு குறித்தும் போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர்.
இதற்கிடையே, கைதான அவினாஷ் சுக்லா, கண்காணிப்பு கேமராக்கள் குறைபாடுகளை பயன்படுத்தி, காணிக்கை எண்ணும் அறையில் இருந்து பணத்தை கட்டுக்கட்டாக திருடி, கோவிலுக்குள் இருக்கும் கழிப்பறையில் வைத்துவிட்டு, பின்னர் சிறிது, சிறிதாக அதை வெளியே எடுத்துச் சென்றதாக தெரிவித்துஉள்ளார்.
இதில், பலருக்கும் பங்கு இருப்பதாக அவர் கூறியதால், விசாரணை தீவிரமடைந்து ள்ளது.
ரூ.20,000 கோடிக்கு மோசடி? அயோத்தி ராமர் கோவிலில் இருந்து காணிக்கை பணம் மட்டுமல்ல; நன்கொடையாக வந்த தங்கம், வைரம் போன்ற விலை உயர்ந்த பொருட்களும் திருடப்பட்டுள்ளன. இதுவரை 20,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் கோவிலில் இருந்து திருடப்பட்டிருக்கலாம். இது தொடர்பாகவும் விரிவாக விசாரணை நடத்த வேண்டும். - ராம்கோபால் யாதவ் பொதுச்செயலர், சமாஜ்வாதி கட்சி
தீவிர சிகிச்சை பிரிவில்
அறக்கட்டளை தலைவர்
ராம ஜென்மபூமி தீர்த்த ஷேத்ரா அறக் கட்டளையின் தலைவர் மஹந்த் நிருத்ய கோபால் தாஸ், 89; சிறுநீர் பாதை தொற்று காரணமாக தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். தீவிர சிகிச்சை பிரிவில், அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. ராமர் கோவில் காணிக்கை திருட்டு தொடர்பாக வரும் 6ம் தேதி அறக்கட்டளையின் முக்கிய கூட்டம் நடக்கவுள்ள நிலையில், அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.