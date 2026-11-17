தமிழகத்தில் இருந்து கனிமத்தை வெளிமாநிலத்துக்கு கொண்டு செல்ல விதித்த தடை ரத்து
தமிழகத்தில் இருந்து கனிமத்தை வெளிமாநிலத்துக்கு கொண்டு செல்ல விதித்த தடை ரத்து
UPDATED : நவ 17, 2026 04:24 PM
ADDED : நவ 17, 2026 11:34 AM
UPDATED : நவ 17, 2026 04:24 PM ADDED : நவ 17, 2026 11:34 AM
-நமது நிருபர்-
தமிழகத்தில், உள்கட்டமைப்பு, நகரமயமாக்கல் பணிகளுக்கான கருங்கல், ஜல்லிக்கற்கள், 'எம்.சாண்ட்' போன்ற கட்டுமான பொருட்களின் தடையற்ற வினியோகத்தை உறுதி செய்ய, தமிழ்நாடு சட்ட விரோத கனிமச்சுரங்கம் கனிம போக்கு வரத்து மற்றும் சேமிப்பு, தடுப்பு விதிகளில், ஜூலை 9ம் தேதி திருத்தம் செய்யப்பட்டது.
அதன் அடிப்படையில், காரைக்கால், புதுச்சேரி தவிர, மற்ற மாநிலங்களுக்கு கருங்கல், ஜல்லிக்கற்கள் போன்ற கனிமங்களை கொண்டு செல்ல, மூன்று மாதங்களுக்கு தடை விதித்து, ஜூலை 27ம் தேதி, தமிழக அரசின் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை உத்தரவு பிறப்பித்தது.
இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரியும், விதிகளில் செய்த திருத்தத்தை சட்டவிரோதமானது என அறிவிக்கக் கோரியும் சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. வெளி மாநிலங்களுக்கு தமிழகத்தில் இருந்து கனிமம் கொண்டு செல்ல விதிக்கப்பட்ட தடையை சென்னை ஐகோர்ட் ரத்து செய்தது. திருத்த விதிகள் அரசியல் சாசனத்துக்கு விரோதமானவை என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.