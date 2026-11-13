இந்தியாவுக்கு எதிராக அவதூறு சீனர்களை காண்காணிக்கும் வங்கதேசம்
இந்தியாவுக்கு எதிராக அவதூறு சீனர்களை காண்காணிக்கும் வங்கதேசம்
ADDED : நவ 13, 2026 03:49 AM
ADDED : நவ 13, 2026 03:49 AM
டாக்கா: வங்கதேசத்தை, இந்திய பகுதிகளாக சித்தரித்து அவதூறு பரப்பப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில், அதற்கு காரணமான சீன ஊடகங்களை கண்காணிக்கும் பணியை வங்கதேச அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
நம் அண்டை நாடான வங்கதேசத்தின் தலைநகர் டாக்காவில் உள்ள டெக் பாரா மற்றும் உத்தரா பகுதியில் உள்ள ஏழ்மையான பகுதிகளை கடந்த சில மாதங்களாக சீனாவைச் சேர்ந்த சமூக ஊடகத்தினர் படம் பிடித்து வந்தனர்.
இந்த பகுதிகள் அனைத்தும், இந்தியாவின் டில்லியில் உள்ளதாக கூறி போலியான தகவல்களை அவர்கள் வெளியிட்டனர். இது குறித்து கண்டனம் தெரிவித்த மத்திய அரசு, இந்த விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்படி வங்கதேசத்திடம் வலியுறுத்தியது.
இதையடுத்து, சீன சமூக ஊடகவியலாளர்கள் மீதான கண்காணிப்பை வங்கதேச அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து அந்நாட்டு போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், 'போலீசாரும், உளவுத்துறையும், தவறான காட்சிகளை ஒளிபரப்பிய சீன நாட்டவர்கள் மீதான கண்காணிப்பை அதிகரித்துள்ளன. அவர்களின் நடவடிக்கைகளை போலீசார் தொடர்ந்து கவனித்து வருகின்றனர். இதையடுத்து, இதுபோல் வீடியோ வெளியிடும் சீனர்களின் செயல்பாடு குறைந்துள்ளது' என, தெரிவித்துள்ளார்.