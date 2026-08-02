வங்கதேச சட்டங்களால் ஹிந்துக்களுக்கு பாதிப்பு: தஸ்லிமா நஸ்ரின்
வங்கதேச சட்டங்களால் ஹிந்துக்களுக்கு பாதிப்பு: தஸ்லிமா நஸ்ரின்
UPDATED : ஆக 02, 2026 10:11 PM
ADDED : ஆக 02, 2026 09:57 PM
UPDATED : ஆக 02, 2026 10:11 PM ADDED : ஆக 02, 2026 09:57 PM
கோல்கட்டா: வங்கதேசத்தில் உள்ள மதரீதியான சட்டங்களால், ஹிந்து மதத்தை சேர்ந்த பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று பிரபல எழுத்தாளர் தஸ்லிமா நஸ்ரின் கூறியுள்ளார்.
நம் அண்டை நாடான வங்கதேசத்தை சேர்ந்தவர் எழுத்தாளர் தஸ்லிமா நஸ்ரின், 63. இவர் 19 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கோல்கட்டா திரும்பினார்.
அங்கு நடந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அவர் கூறியதாவது: கடந்த 40 ஆண்டுகளாக பொது சிவில் சட்டத்துக்காக போராடி வருகிறேன். நாகரிகமான எந்த ஒரு நாட்டிற்கும் இது தேவைப்படுகிறது.
வங்கதேசத்தில் ஹிந்து மதத்தை சேர்ந்த சிறுமிகளுக்கு எந்த உரிமையும் கிடைப்பது இல்லை. விவாகரத்து உரிமை கூட கிடைக்கவில்லை. மதரீதியான சட்டங்களால், பெண்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். வங்கதேசத்தில் ஹிந்துக்கள் கொடுமைப்படுத்தப்படுகின்றனர். முகமது யூனுஸ் ஆட்சி காலத்தில் இந்த கொடுமை இன்னும் அதிகரித்துள்ளது.
அங்கு வழிபாட்டு தலங்களில் ஹிந்துக்களுக்கு எதிராக வெறுப்புணர்வு கற்றுத்தரப்படுகிறது. அங்கு ஜமாத் இ இஸ்லாமி எதிர்க்கட்சியாக உள்ளது. அது பெண்கள் சம உரிமைக்கு எதிராக உள்ளது. ஷரியா சட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் எனச் சொல்கிறது. அப்படி நடந்தால், சிறுபான்மை சமூகம் அங்கு வாழ முடியாது. வங்கதேசம் இருளை நோக்கிச் செல்கிறது. வங்கதேசத்தை நாகரிகமான நாடாக மாற்ற யாரும் முயற்சி செய்யவில்லை.அதிகாரத்தில் இருக்க மட்டுமே அரசு விரும்புகிறது.
அங்கு எந்த கட்சிக்கும் தடை விதிக்கப்படக்கூடாது. ஷேக் ஹசீனா வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றப்பட வேண்டிய சூழல் கேள்விக்குறியானது. அவாமி லீக் கட்சியை தடை செய்வது சரியல்ல. இது ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது. விரைவாக அந்தத் தடையை நீக்க வேண்டும்.
ஷேக் ஹசீனா கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்படுகிறார்கள். ஷேக் ஹசீனா மீண்டும் நாடு திரும்ப நினைக்கிறார். ஆனால், அது சாத்தியமா எனத் தெரியவில்லை. ஆனால் யாரும் அங்கு திரும்பி செல்ல விரும்புவதில்லை. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.