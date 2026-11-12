வங்கதேச 'மாஜி' பிரதமர் ஹசீனாவுக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்ற கூடாது: பிரிட்டன் எம்.பி.,க்கள் வலியுறுத்தல்
வங்கதேச 'மாஜி' பிரதமர் ஹசீனாவுக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்ற கூடாது: பிரிட்டன் எம்.பி.,க்கள் வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 12, 2026 12:49 AM
ADDED : நவ 12, 2026 12:49 AM
லண்டன்: 'வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா, 79, நாடு திரும்பும்போது, அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனையை நிறைவேற்றாமல் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்' என, பிரிட்டனைச் சேர்ந்த ஆறு எம்.பி.,க்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
நம் அண்டை நாடான வங்கதேசத்தில் கடந்த 2024ல் நடந்த மாணவர் போராட்டங்களால், ஷேக் ஹசீனாவின் அவாமி லீக் கட்சி அரசு கவிழ்ந்தது. இதையடுத்து, அவர் இந்தியாவில் தஞ்சம் புகுந்தார்.
போராட்டக்காரர்கள் மீதான அடக்குமுறை தொடர்பாக, மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள் செய்ததாக அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், அடுத்த மாதம் நாடு திரும்பி சட்ட நடவடிக்கைகளை சந்திக்கப் போவதாக ஹசீனா அறிவித்துள்ளார். 'மரண தண்டனையை எதிர்கொள்வதை விட ஹசீனாவுக்கு வேறு வாய்ப்புகள் இல்லை' என, வங்கதேச அரசு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கிடையே, ஐரோப்பிய நாடான பிரிட்டனின் கன்சர்வேடிவ் கட்சி எம்.பி., பாப் பிளாக்மேன் உட்பட பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த ஆறு எம்.பி.,க்கள் மற்றும் முன்னாள் எம்.பி., ஒருவர், பிரிட்டன் வெளியுறவு அமைச்சர் எட் மிலிபேண்டிற்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளனர்.
அக்கடிதத்தில், ஷேக் ஹசீனாவுக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படாது என வங்கதேச அதிகாரிகளிடமிருந்து எழுத்துப்பூர்வமான உத்தரவாதம் பெற வேண்டும், அரசியல் பழிவாங்கலுக்காக சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது என குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
வங்கதேசமும், பிரிட்டனும் காமன்வெல்த் அமைப்பில் அங்கம் வகிப்பதால், அங்கு நடக்கும் மனித உரிமை மீறல்கள் மற்றும் அரசியல் குழப்பங்கள் குறித்து பிரிட்டன் அரசு மவுனமாக இருக்க முடியாது என்று எம்.பி.,க்கள் கருதுகின்றனர்.