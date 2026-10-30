வாடிக்கையாளர் பணப் பாதுகாப்புக்கு வங்கிகளே பொறுப்பு!: 'டிஜிட்டல்' மோசடி வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு
வாடிக்கையாளர் பணப் பாதுகாப்புக்கு வங்கிகளே பொறுப்பு!: 'டிஜிட்டல்' மோசடி வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு
ADDED : அக் 30, 2026 12:47 AM
-சிறப்பு நிருபர்-
'டிஜிட்டல் மோசடிகளில் வங்கிகளின் உரிய கண்காணிப்பு குறைபாடு காரணமாக வாடிக்கையாளர்கள் பணத்தை இழந்தது உறுதியானால், இழந்த தொகையை வங்கிகளே இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும். இதற்கான விதிகளை ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய வழிகாட்டுதல்களில் கட்டாயம் சேர்க்க வேண்டும்' என, உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நாடு முழுதும் பணப் பரிவர்த்தனைகள், 'டிஜிட்டல்' மயமாகி வருகின்றன. அதே போல், டிஜிட்டல் முறையில் பொதுமக்களின் பணத்தை மோசடி செய்து திருடும் கும்பலும் அதிகரித்துவிட்டன. குறிப்பாக, டிஜிட்டல் கைது என்ற பெயரில், மூத்த குடிமக்களை குறிவைத்து, கோடிக்கணக்கில் பணம் பறிக்கப்படும் சம்பவங்கள் வாடிக்கையாகி வருகின்றன. இதை தடுப்பதற்காக மத்திய அரசும் தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
'போலி ஆவணங்கள் தொடர்பான டிஜிட்டல் கைது மோசடிகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்' என்ற பெயரிலான வழக்கை, உச்ச நீதிமன்றம் தாமாக முன் வந்து விசாரித்து வருகிறது. தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் மற்றும் நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி, வி.மோகனா அடங்கிய அமர்வில், நேற்று இவ்வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது.
கடமை
அப்போது நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
வாடிக்கையாளர்களின் பணத்தை பாதுகாக்கும் கடமை வங்கிகளை சார்ந்தது. வங்கிகளின் கண்காணிப்பில் குறைபாடு ஏற்பட்டு, அதன் காரணமாக 'டிஜிட்டல் கைது' அல்லது இணையவழி பண மோசடி நடந்திருப்பது உறுதியானால், பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளருக்கு அவர் இழந்த தொகைக்கு ஈடான இழப்பீட்டை வங்கிகளே வழங்க வேண்டும். ரிசர்வ் வங்கியின் விதிகளில் இதனை கட்டாயமாக்க வேண்டும்.
இவை எல்லாம் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விஷயங்கள். வங்கிகள் மீது அபராதம் விதிக்கும் வகையில் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். இல்லாவிட்டால், தவறுகளை திருத்திக் கொள்ள வங்கிகள் நிச்சயம் முன்வராது.
வாடிக்கையாளரின் வழக்கமான பணப் பரிவர்த்தனை முறையிலிருந்து மாறுபட்டு, திடீரென அதிக தொகை எடுக்கப்படுவது போன்ற சந்தேகத்துக்குரிய நடவடிக்கைகளை வங்கிகள் உடனடியாகக் கண்டறிய வேண்டும்.
அத்தகைய பரிவர்த்தனைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்துவது, சந்தேகத்துக்குரிய நடவடிக்கைகளை தானாகவே அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவிப்பது, பரிவர்த்தனையின் உண்மைத்தன்மையை நேரடியாகச் சரிபார்ப்பது போன்ற தடுப்பு நடவடிக்கைகள் கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும்.
வாடிக்கையாளர் ஒருவர், வழக்கமாக ஒருமுறைக்கு 10,000 ரூபாயோ அல்லது 20,000 ரூபாயோ எடுக்கபவராக இருக்கலாம். அவரது வங்கி கணக்கில் இருந்து திடீரென 50,000 ரூபாய் பணப் பரிவர்த்தனை நடந்திருந்தால், அதை வங்கி ஏன் சந்தேகத்துக்குரியதாக கருதக் கூடாது.
சரிபார்ப்பு
'டிஜிட்டல் கைது' மோசடி மூலம் கோடிக்கணக்கான ரூபாயை பொதுமக்கள் இழந்துவிட்டனர். ஆனால், இன்னும் அந்த மோசடிகளை தடுக்க வலுவான நடவடிக்கைகளை எடுக்க முடியவில்லை. வங்கிக் கணக்குகளை அவற்றின் தன்மைக்கு ஏற்ப ஏன் வகைப்படுத்தக் கூடாது?
நீண்டகாலமாகப் பணம் சேமிக்கும் தனிநபர்களின் கணக்குகள் குறித்த முழு விபரங்களும் வங்கிகளிடம் உள்ளன. இதற்காக ஏ.ஐ., எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவையும் பயன்படுத்தலாம்.
ஒரு வங்கி கணக்கில் இருந்து சந்தேகத்துக்குரிய வகையில் திடீரென அதிக தொகை பரிவர்த்தனை நடந்தால், உடனடியாக அருகில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தானாகவே தகவல் செல்லும் நடைமுறையை உருவாக்க வேண்டும். இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர் தன் விருப்பத்தின் பேரில் தான் பணம் அனுப்புகிறாரா? அல்லது 'டிஜிட்டல் கைது' மோசடி பேர்வழிகளின் மிரட்டலுக்கு ஆளாகி இருக்கிறாரா? என்பதை போலீசார் சரிபார்க்க முடியும்.
பணத்தை இழந்த பின் அறிக்கை தயாரிப்பது, பிரேத பரிசோதனை செய்வது போன்றது; மோசடி நடக்கும் முன்பே தடுக்கப்பட வேண்டும். பாதிக்கப்பட்டவர்களை பாதுகாப்பது வங்கிகளின் கடமை. இதற்குப் பொறுப்பான அதிகாரிகள் என்ன செய்கின்றனர்?
விதிகளில் பொறுப்புக்கூறல் தொடர்பான பிரிவு இடம்பெற வேண்டும். இல்லாவிட்டால், நீதிமன்ற உத்தரவின் மூலம் அதைச் செயல்படுத்துவோம்.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.