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கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் கவனமா இருக்க வேண்டும்; முதல்வருக்கு ஹிந்து முன்னணி வலியுறுத்தல்

கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் கவனமா இருக்க வேண்டும்; முதல்வருக்கு ஹிந்து முன்னணி வலியுறுத்தல்

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ADDED : ஜூலை 03, 2026 08:09 PM

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ADDED : ஜூலை 03, 2026 08:09 PM

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திருப்பூர்: 'கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம், தமிழக அரசும், முதல்வர் விஜயும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்,' என ஹிந்து முன்னணி அறிவுறுத்தியுள்ளது. அதன் மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் அறிக்கை:

தமிழக முதல்வர் விஜயை, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் தலைவர்கள் சந்தித்து, கோவில் இடங்களை, நீண்ட நாட்களாக பயன்படுத்தி வரும் வாடகைதாரர்கள், குத்தகைதாரர்களுக்கு அந்த நிலத்தை பட்டா வழங்குமாறு கேட்டுள்ளனர். கோவில் சொத்து, அந்தந்த கோவிலின் இறைவன் பெயரில் உள்ளது.

அதனை பாதுகாத்து, பராமரித்து, அதில் பெறும் வருமானத்தில் கோவில் செலவை செய்ய ஏற்படுத்தப்பட்டது தான் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை. இறைவன் சொத்துக்கு யாரும் உரிமை கோர முடியாது; அப்படி செய்தால் அது சட்ட விரோதம். 'ஏழைகளுக்கு தரலாம்' என கம்யூனிஸ்டுகள் விரும்பினால், அக்கட்சி சொத்துக்களை ஏழைகளுக்கு கொடுத்து, பட்டா தந்து முன்மாதிரியாக செயல்படலாம்.

நம் நாட்டில் அரசுகளுக்கு அடுத்து, அதிக சொத்துக்கள் இருப்பது வக்பு வாரியம் எனும் மசூதி சொத்தும், கிறிஸ்தவ மிஷனரி எனும் சர்ச் சொத்துக்களும் தான். எனவே, அவற்றில் வாழும் மக்களுக்கு, பட்டா வழங்குமாறு கம்யூனிஸ்டுகள் கேட்கலாம். கோவில் சொத்து என்பது பணக்காரர்கள் கொடுத்ததில்லை; சாதாரண மக்கள், இறைவன் மீதான பக்தியில் எழுதி வைத்தனர்.

ஆயுள் தண்டனை கைதி ஒருவர், தான் சேர்த்த பணத்தில், சென்னை அடையாறில் சொத்து வாங்கி, அதை திருவண்ணாமலை கோவில் பெயருக்கு எழுதி கொடுத்த, அடையாறு அருணாசலபுரம் பகுதி, தற்போது ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளது. அதன் இன்றைய மதிப்பு பல நுாறு கோடி ரூபாய்.

கோவில் சொத்துகளை கபளீகரம் செய்ய துாண்டும், மக்கள் விரோத கம்யூனிஸ்ட்டுகளிடம் முதல்வர் விஜய் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். சட்டம் மற்றும் தர்மத்துக்கு எதிரான செயல்களுக்கு, தமிழக அரசு துணை போகக்கூடாது.இவ்வாறு, அதில் கூறியுள்ளார்.

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