நம்புங்கள்.. இரண்டு நாள் ஜெயில் சாப்பாடு.. உடல் எடை குறைந்து விட்டதாக மகேஷ் வருத்தம்
நம்புங்கள்.. இரண்டு நாள் ஜெயில் சாப்பாடு.. உடல் எடை குறைந்து விட்டதாக மகேஷ் வருத்தம்
ADDED : அக் 31, 2026 06:43 AM
ADDED : அக் 31, 2026 06:43 AM
சென்னை: இரண்டு நாள் ஜெயில் சாப்பாடு சாப்பிட்டதற்கே, தனது உடல் எடை, 4 கிலோ வரை குறைந்து விட்டதாக, ரூ.100 கோடி லஞ்ச வழக்கில் சிக்கி சிறை சென்றுள்ள திமுக மாஜி அமைச்சர் மகேஷ், சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த திமுக ஆட்சியில், தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்க, பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் ரூ.100 கோடி வரை லஞ்சம் பெற்ற புகாரில், கடந்த 26ம் தேதி, பள்ளிக்கல்வி துறை முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டார்.
சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நேற்று ஆஜர்படுத்தப்பட்ட, மகேஷ் நீதிபதியிடம் கூறியதாவது: சிறையில் என் அறையில், இரவில் மின்விளக்கை வேண்டுமென்றே எரிய விடுகின்றனர். சிறையில், மற்ற சிறைவாசிகளுக்கு வழங்குவதை போல், சப்பாத்தி மட்டுமே எனக்கு வழங்கப்படுகிறது. அதை சாப்பிட பிடிக்கவில்லை. இதனால் என் உடல் எடை 4 கிலோ குறைந்துவிட்டது. என் வீட்டில் தயார் செய்த உணவுகள் எனக்கு வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதையடுத்து, அவருக்கு வீட்டில் தயார் செய்த உணவுகளை வழங்க அனுமதி அளித்து, நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
லஞ்ச புகாரில் சிக்கி சிறை சென்றுள்ள மகேஷ், வெறும் இரண்டு நாள் ஜெயில் சாப்பாடு சாப்பிட்டதற்கே, உடல் எடை குறைந்து விட்டதாக வருத்தம் தெரிவித்துள்ளது நகைப்பாக உள்ளது.