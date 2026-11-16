சிரித்து கொண்டே கை தட்டிய ராகுல்; இந்தியர்களைப் புண்படுத்தியதாக பாஜ குற்றச்சாட்டு
சிரித்து கொண்டே கை தட்டிய ராகுல்; இந்தியர்களைப் புண்படுத்தியதாக பாஜ குற்றச்சாட்டு
UPDATED : நவ 16, 2026 11:01 PM
ADDED : நவ 16, 2026 01:58 PM
UPDATED : நவ 16, 2026 11:01 PM ADDED : நவ 16, 2026 01:58 PM
- நமது டில்லி நிருபர் -
டில்லியில் பாஜ தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் கவுரவ் பாட்டியா கூறியதாவது: இந்தியாவுக்கு எதிரான மாநாட்டில் ராகுல் கலந்துக்கொண்டார். ஐரோப்பிய சோசலிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ஜியாகோமோ பிலிபெக் என்பவருக்கு இந்த மாநாடு மேடையில் பேச வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர் அந்த மேடையைப் பயன்படுத்தி, 'ஓட்டுக்களை திருடியவனே, பதவியை விட்டு விலகு' என்று கூறினார்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவரான ராகுல், பொறுப்பற்ற, முதிர்ச்சியற்ற, பகுதிநேர அரசியல்வாதியாக, தேசவிரோதப் போக்கில் இத்தகைய கருத்துகளைத் தெரிவிக்கிறார். ஆனால், எவ்வளவு துரதிர்ஷ்டவசமான சூழல் பாருங்கள். ஒரு வெளிநாட்டவர், இந்திய மண்ணில் இருந்துகொண்டே, இந்தியாவின் மக்கள் தீர்ப்பை சவால் செய்கிறார், கேலி செய்கிறார். இந்தியாவின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக ராகுல் இருப்பது இந்த நாட்டுக்கே ஒரு துரதிர்ஷ்டம்.
ஜியாகோமோ பிலிபெக் இவ்வாறு பேசியபோது, ராகுல் அவரைத் தடுக்கவில்லை; இது எங்கள் உள்நாட்டு விவகாரம், இதில் நீங்கள் கருத்து தெரிவிக்கக்கூடாது என்று கூட அவர் சொல்லவில்லை. மாறாக, ராகுல் சிரித்துக்கொண்டே கைதட்டி இருக்கிறார். இது இந்தியர்களைப் புண்படுத்தியுள்ளது. இந்தியாவின் இறையாண்மை மற்றும் ஜனநாயக அமைப்புகள் தொடர்பான விவகாரங்களில், எதிர்க்கட்சித் தலைவரே கைதட்டிச் சிரிப்பது ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களுக்கும் அவமானத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேர்தல்களில் தொடர்ந்து தோல்வியைச் சந்தித்து வரும் ராகுல் பிரதமர் மோடி மீதான வெறுப்பில் மூழ்கிப்போயிருக்கிறார். தனது கட்சியை 99 தேர்தல்களில் தோல்வியடையச் செய்தவர் அவர். இது அவரது விரக்தியின் வெளிப்பாடு. ராகுலுக்கு ஒரே ஒரு இலக்குதான் உள்ளது. அது இந்தியாவைக் களங்கப்படுத்துவது தான். அதை தான் அவர் செய்து வருகிறார். இவ்வாறு கவுரவ் பாட்டியா கூறினார்.