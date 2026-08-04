பார்லிமென்ட் முடங்கியதற்கு 'இண்டி' கூட்டணியே காரணம்; பா.ஜ., குற்றச்சாட்டு
பார்லிமென்ட் முடங்கியதற்கு 'இண்டி' கூட்டணியே காரணம்; பா.ஜ., குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஆக 04, 2026 08:12 PM
ADDED : ஆக 04, 2026 08:12 PM
புதுடில்லி: ''மழைக்கால கூட்டத்தொடரை நடத்த விடாமல் காங்கிரசும், அதன், 'இண்டி' கூட்டணியும் தொடர் அமளியில் ஈடுபடுகின்றன. பார்லி., முடங்கியதற்கு அக்கூட்டணியே காரணம்,'' என, பா.ஜ., செய்தித் தொடர்பாளரும், அக்கட்சியின் லோக்சபா எம்.பி.,யுமான சம்பித் பத்ரா குற்றஞ்சாட்டினார்.
பார்லி., மழைக்கால கூட்டத்தொடர், கடந்த 20ல் தொடங்கியது. வரும் 13 வரை நடக்கவுள்ள நிலையில், 'நீட்' வினாத்தாள் கசிவு, டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் மாணவர்கள் மீதான போலீஸ் தடியடி, பெல்லட் குண்டுகள் பயன்பாடு போன்ற பிரச்னைகளை, காங்., - சமாஜ்வாதி, திரிணமுல் காங்., உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அடங்கிய, 'இண்டி' கூட்டணி எழுப்பி வருகிறது. இதனால், லோக்சபா, ராஜ்யசபா என, இரு சபைகளும் எந்த அலுவல்களுமின்றி தொடர்ந்து முடக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், டில்லியில் உள்ள பா.ஜ., தலைமை அலுவலகத்தில், அக்கட்சியின் லோக்சபா எம்.பி., சம்பித் பத்ரா கூறியதாவது: மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கியதில் இருந்து, காங்கிரசும், அதன் இண்டி கூட்டணியும் அலுவல்கள் நடப்பதற்கு முட்டுக்கட்டையாக இருக்கின்றன. கூட்டத்தொடரை சீர்குலைக்கும் முயற்சியில், இண்டி கூட்டணி ஈடுபடுகிறது. ஒவ்வொரு கூட்டத்தொடருக்கும், பல கோடி ரூபாய் மக்களின் வரிப்பணம் செலவழிக்கப்படுகிறது. எனினும், அலுவல்களை நடக்கவிடாமல் இண்டி கூட்டணி தொடர் அமளியில் ஈடுபடுகிறது. பார்லி., முடங்குவதற்கு அக்கூட்டணியே காரணம்.
காங்., மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களில், வினாத்தாள் கசிவு நடக்கும் போதெல்லாம், காங்., மவுனம் காக்கிறது. பா.ஜ., ஆளும் மாநிலங்களில் ஏதாவது நடந்து விட்டால், வரிந்து கட்டி வருகிறது. காங்., ஆளும் கர்நாடகா, அதன் கூட்டணி ஆட்சி நடக்கும் ஜார்க்கண்டிலும் வினாத்தாள் கசிவு நடந்துள்ளது. இது பற்றி காங்., தலைவர்கள் வாய் திறக்காதது ஏன்?
பார்லி., வளாகத்தில் துறவியரை தவறாக சித்தரித்து எதிர்க்கட்சிகள் வீதி நாடகம் நடத்தியது அருவருக்கத்தக்கது. ராகுல் போன்ற பொறுப்பற்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவரை இந்நாடு இதுவரை பார்த்ததே இல்லை; இனி பார்க்கப் போவதும் இல்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.