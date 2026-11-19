இந்திய ராணுவத்தினர் தியாகத்தின் மீது காறி உமிழும் செயல்; திருமாவுக்கு பாஜ கண்டனம்
இந்திய ராணுவத்தினர் தியாகத்தின் மீது காறி உமிழும் செயல்; திருமாவுக்கு பாஜ கண்டனம்
ADDED : நவ 19, 2026 04:28 PM
ADDED : நவ 19, 2026 04:28 PM
-நமது நிருபர்-
யாழ்ப்பாணத்தில் பிரபாகரன் வீடு இருந்த இடத்துக்கு திருமாவளவன் சென்றது, 'விடுதலை புலிகளை எதிர்த்து போரிட்ட இந்திய ராணுவத்தினரின் தியாகத்தின் மீது காறி உமிழும் செயல்' என்று பாஜ கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக மவுனமாக இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியின் நடத்தை வெட்கமற்றது என்றும் பாஜ தெரிவித்துள்ளது.
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன், இலங்கைக்கு சென்றிருந்தார். யாழ்ப்பாணம், வல்வெட்டித்துறையில் விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் தலைவர் பிரபாகரனின் வீடு இருந்த இடத்துக்குச் சென்றார். அந்த இடத்தைச் சுற்றி அவர் நடப்பது போன்ற வீடியோக்களையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.
குறிப்பிட்ட அந்த இடத்தில் பிரபாகரனின் வீடு இப்போது இல்லை. போர் முடிவுக்கு வந்த ஓராண்டுக்குப் பிறகு, 2010ல் அந்த வீட்டை இலங்கை ராணுவம் இடித்துவிட்டது. தரைமட்டமாக்கப்பட்ட அந்த இடத்தை பார்த்து வந்துள்ளார் திருமாவளவன்.
முன்னாள் பிரதமர் ராஜிவ் படுகொலைக்கு காரணமான பிரபாகரன் இல்லத்துக்கு திருமா சென்றது பற்றி, காங்கிரஸ் கட்சியினர் வாய் திறக்காமல் மவுனமாக உள்ளனர். இது பற்றி பாஜ தலைமை செய்தி தொடர்பாளர் திருப்பதி நாராயணன் கூறியிருப்பதாவது:
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன், பிரபாகரனின் இல்லத்துக்குச் சென்ற வெட்கக்கேடான, மன்னிக்க முடியாத செயலை நான் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன். 1991ல் முன்னாள் பிரதமர் ராஜிவை படுகொலை செய்த எல்டிடிஇ அமைப்பின் தலைவரே அவர்.
பிரபாகரன் ஒரு சுதந்திரப் போராளி அல்ல; தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதமரைக் கொன்ற, தடை செய்யப்பட்ட பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவர் அவர். அவரது இல்லத்துக்குச் சென்ற திருமா செயல், ராஜிவ் நினைவை அவமதிப்பதாகும். எல்டிடிஇ-யுடன் போரிட்ட பாதுகாப்புப் படையினரின் தியாகத்தின் மீது அவர் காறி உமிழ்கிறார். இந்தியாவுக்கு எதிராகப் போர் தொடுத்த ஒருவரை இயல்பானவராகக் காட்ட முயல்கிறார்.
இதைவிட வெட்கக்கேடானது, தமிழக அரசில் வி.சி.க.வுடன் காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து இடம்பெற்றிருப்பதுதான். பிரபாகரனின் வெடிகுண்டால் தன் தலைவரை இழந்த வெட்கமற்ற காங்கிரஸ், இன்று தன் தலைவரைக் கொன்றவரின் இல்லத்தில் அஞ்சலி செலுத்தும் தலைவரைக் கொண்ட கட்சியுடன் அதிகாரத்தைப் பகிர்ந்துகொள்கிறது. இது வெட்கமற்ற அரசியல் நடத்தை.
பயங்கரவாதிகள் ஒருபோதும் மரியாதைக்குரியவர்கள் ஆகிவிடுவதில்லை. காங்கிரஸ், வி.சி.க.வுடனான தன் கூட்டணியை முறிக்க வேண்டும்; இல்லையெனில், அந்த கட்சி, ராஜிவின் கொலையாளியைப் புகழ்வோருடன் அதிகாரத்தைப் பகிர்ந்த களங்கத்தை என்றென்றும் சுமக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.