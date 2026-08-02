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காங் தலைவர் பாதத்தை கழுவிய தொண்டர்கள்: பாஜ கண்டனம்

காங் தலைவர் பாதத்தை கழுவிய தொண்டர்கள்: பாஜ கண்டனம்

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ADDED : ஆக 02, 2026 08:30 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 08:30 PM

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மும்பை: மஹாராஷ்டிரா காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் நானோ படோலின் பாதத்தை அக்கட்சி தொண்டர்கள் கழுவிய வீடியோ சமூகவலைதளங்களில் வைரலாகி உள்ளது.

நானா படோல் அம்மாநில சபாநாயகர் ஆகவும் முன்னர் பதவி வகித்துள்ளார். குரு பூர்ணிமா கொண்டாட்டத்தின் போது, இந்த பாதம் கழுவும் நிகழ்வு நடந்துள்ளது.இதற்கு பாஜ கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக மாநில வருவாய்த்துறை அமைச்சர் சந்திரசேகர் பவன்குலே கூறியதாவது: இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதுதான் காங்கிரஸ் தலைவர்களின் கலாசாரம். அதில் இருந்து அவர்கள் பாடம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இது போன்ற நிகழ்வுகளில் ஈடுபடுவது ஏன். விமர்சனம் மற்றும் எதிர்மறை விமர்சனத்தை தவிர வேறு ஒன்றும் கிடைக்கப் போவது இல்லை. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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