ராகுலுக்கு தேச விரோதிகளுடன் தொடர்பு; பாஜ எம்பி பகீர் குற்றச்சாட்டு
ராகுலுக்கு தேச விரோதிகளுடன் தொடர்பு; பாஜ எம்பி பகீர் குற்றச்சாட்டு
ADDED : அக் 22, 2026 09:57 PM
ADDED : அக் 22, 2026 09:57 PM
புதுடில்லி: டில்லியில் எதிர்க்கட்சிகளின் போராட்டங்களைத் தொடர்ந்து, ராகுலின் வியட்நாம் பயணம் குறித்து லோக்சபா பாஜ எம்பி நிஷிகாந்த் துபே கடுமையாக சாடி உள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது: காங்கிரசைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல், தேச விரோத சக்திகளுடன் தொடர்பு வைத்துள்ளார். மக்களின் உணர்வுகளுடன் விளையாடி, அவர்களை தவறாக துாண்டிவிட்டு வருகிறார். நம் ஜனநாயக அமைப்புகளை எதிர்த்து போராட, அமெரிக்காவில் உள்ள சில தீயசக்திகளுடன் இணைந்து செயல்படுகிறார்.
ராகுல் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 270 முறை வெளிநாடுகளுக்குப் பயணம் செய்துள்ளார். அவர் ஏன் வியட்நாமுக்குச் சென்றார். யாரை எல்லாம் சந்திக்க சென்று இருக்கிறார். ஜென்சி என்ற போர்வையில், நாட்டின் ஒற்றுமையையும் ஒருமைப் பாட்டையும் சீர்குலைக்கவும், அரசை மாற்றவும் காங்கிரஸ் கட்சியானது தேசவிரோத வெளிநாட்டு சக்திகளுடன் சதி செய்து வருகிறது. இவ்வாறு நிஷிகாந்த் துபே கூறினார்.