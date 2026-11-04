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ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானின் ஸ்ரீகங்காநகர் மாவட்டத்தில், இந்தியா-பாகிஸ்தான் எல்லைக்கு அருகே ரயில் தண்டவாளத்தில் குண்டு வெடித்தது. பல ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
எல்லைப் பகுதி என்பதால் பயங்கரவாத தடுப்புப் பிரிவு, குற்றப் புலனாய்வுத் துறை, மத்திய உளவுத்துறை அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு செய்தனர்.
ரயிலை கவிழ்ப்பதற்கான சதியா? இந்த செயலில் ஈடுபட்ட சமூக விரோதிகள் யார்? என்பது குறித்து விசாரணை நடக்கிறது. சேதமடைந்த தண்டவாளத்தில் சீரமைக்கும் பணிகள் நடக்கிறது.
ராஜஸ்தானில் ரயில் தண்டவாளத்தில் குண்டுவெடிப்பு; ரயில்கள் ரத்து
ராஜஸ்தானில் ரயில் தண்டவாளத்தில் குண்டுவெடிப்பு; ரயில்கள் ரத்து
ADDED : நவ 04, 2026 08:13 AM
ADDED : நவ 04, 2026 08:13 AM
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ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானின் ஸ்ரீகங்காநகர் மாவட்டத்தில், இந்தியா-பாகிஸ்தான் எல்லைக்கு அருகே ரயில் தண்டவாளத்தில் குண்டு வெடித்தது. பல ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
எல்லைப் பகுதி என்பதால் பயங்கரவாத தடுப்புப் பிரிவு, குற்றப் புலனாய்வுத் துறை, மத்திய உளவுத்துறை அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு செய்தனர்.
ரயிலை கவிழ்ப்பதற்கான சதியா? இந்த செயலில் ஈடுபட்ட சமூக விரோதிகள் யார்? என்பது குறித்து விசாரணை நடக்கிறது. சேதமடைந்த தண்டவாளத்தில் சீரமைக்கும் பணிகள் நடக்கிறது.