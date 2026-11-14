சடலங்கள் புதைப்பா; வீரமணி வீட்டின் பின்புறம் போலீசார் தோண்டி ஆய்வு
சடலங்கள் புதைப்பா; வீரமணி வீட்டின் பின்புறம் போலீசார் தோண்டி ஆய்வு
ADDED : நவ 14, 2026 01:37 PM
ADDED : நவ 14, 2026 01:37 PM
-நமது சிறப்பு நிருபர்-
சிறுமியரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கிரானைட் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டு சிறையில்
அடைக்கப்பட்டார்; இந்த வழக்கை சிறப்பு புலனாய்வு குழு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். குற்றப்பத்திரிகையில் சென்னை முன்னாள் போலீஸ் கமிஷனர் அருண் உட்பட போலீஸ் அதிாரிகள் 7 பேரின் பெயர்கள் இடம்பெற்றன . ஆதாரங்கள் ஏதும் அழிக்கப்பட்டதா என ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளிடம் விசாரணை நடந்தது.
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள ஜெம் வீரமணி வீட்டில் சடலங்கள் ஏதேனும் புதைக்கப்பட்டுள்ளதா என்று இன்று (நவம்பர் 14) நிலத்தை தோண்டி போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். வீட்டின் பின்புறம் ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் போலீசார் குழி தோண்டி ஆய்வு செய்தனர்.
வீரமணியால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டு புதைக்கப்பட்டதாக கிடைத்த தகவல் அடிப்படையில் போலீசார் சோதனை செய்துள்ளனர். உடல் கிடைத்தால், அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், வீரமணி மீது கொலை வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.