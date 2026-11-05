ஐரோப்பிய விமானங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: சேவை பாதிப்பு
ஐரோப்பிய விமானங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: சேவை பாதிப்பு
UPDATED : நவ 05, 2026 05:43 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:34 PM
UPDATED : நவ 05, 2026 05:43 PM ADDED : நவ 05, 2026 05:34 PM
லண்டன்: ஐரோப்பாவில் பல நாடுகளில் விமானங்களுக்கு மர்ம நபர்கள் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்தனர். இதனால் விமான சேவை பாதிக்கப்பட்டது.
பல விமானங்கள் ராணுவ விமானங்களின் பாதுகாப்புடன் ராணுவ தளங்கள் மற்றும் விமான நிலையங்களில் தரையிறக்கப்பட்டு சோதனை நடத்தப்பட்டன.
செக் குடியரசின் பராகுவே சென்ற நான்கு விமானங்களுக்கு மிரட்டல் வந்தது.
இத்தாலியின் மிலன் நகர் வந்த மூன்று விமானங்களுக்கும்
ரோம் வந்த இரண்டு விமானங்கள்
மிலன் நகரில் இருந்து ருமேனியாவின் புகாரெஸ்ட் மற்றும் போலந்தின் வர்சா நகர் வந்த விமானங்கள்
வார்சாவில் இருந்து பெல்ஜியத்தின் பிரஸ்ஸல்ஸ்
பல்கேரியாவின் சோபியா நகருக்கு டென்மார்க்கின் கோபன்ஹெகன் மற்றும் லண்டன், ஸ்பெயினின் மாட்ரிட் நகரில் இருந்து வந்த விமானங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.
விமானங்கள் அனைத்தும் பத்திரமாக தரையிறக்கப்பட்டு சோதனை நடத்தப்பட்டன. வெடிகுண்டு ஏதும் சிக்கியதாக தகவல் இல்லை. ஐரோப்பிய விமானங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் வருவது இந்த வாரத்தில் இது இரண்டாவது முறையாகும். விமான சேவை பாதிக்கப்பட்டதால் பயணிகள் அவதியடைந்தனர்.