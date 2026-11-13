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- நமது நிருபர் -
ஹைதராபாத்தில் இருந்து சென்னைக்கு இண்டிகோ நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான விமானம் வந்தது. அதில் 192 பயணிகள் மற்றும் 6 விமான ஊழியர்கள் என 198 பேர் பயணித்தனர். நடுவானில் விமானம் வந்த போது வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.
இதனால், சென்னையில் விமானம் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. பயணிகள் வெளியேற்றப்பட்டனர். அவர்களின் உடைமை மற்றும் விமானத்தில் வெடிகுண்டு தடுப்புப்பிரிவினர் தீவிர சோதனை செய்தனர்.
அதில் வெடிகுண்டு ஏதும் சிக்கவில்லை. மிரட்டல் புரளி என தெரிந்தது. மிரட்டல் விடுத்த நபர் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
நடுவானில் விமானத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: சென்னையில் அவசரமாக தரையிறக்கம்
நடுவானில் விமானத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: சென்னையில் அவசரமாக தரையிறக்கம்
ADDED : நவ 13, 2026 05:20 PM
ADDED : நவ 13, 2026 05:20 PM
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- நமது நிருபர் -
ஹைதராபாத்தில் இருந்து சென்னைக்கு இண்டிகோ நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான விமானம் வந்தது. அதில் 192 பயணிகள் மற்றும் 6 விமான ஊழியர்கள் என 198 பேர் பயணித்தனர். நடுவானில் விமானம் வந்த போது வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.
இதனால், சென்னையில் விமானம் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. பயணிகள் வெளியேற்றப்பட்டனர். அவர்களின் உடைமை மற்றும் விமானத்தில் வெடிகுண்டு தடுப்புப்பிரிவினர் தீவிர சோதனை செய்தனர்.
அதில் வெடிகுண்டு ஏதும் சிக்கவில்லை. மிரட்டல் புரளி என தெரிந்தது. மிரட்டல் விடுத்த நபர் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.