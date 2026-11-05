ஆவின் ஊழியர்களின் போனசுக்கு விழா; அமைச்சர் செயலால் அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி
ஆவின் ஊழியர்களின் போனசுக்கு விழா; அமைச்சர் செயலால் அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி
ADDED : நவ 05, 2026 05:43 AM
ADDED : நவ 05, 2026 05:43 AM
சென்னை: ஆவின் ஊழியர்களுக்கு போனஸ் வழங்குவதை, விழா போல் நடத்திய, பால்வளத்துறை அமைச்சர் செயல், அதிகாரிகளிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
பால்வளத்துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு, நடப்பாண்டில், 20 சதவீத போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆவின் மற்றும் மாவட்ட பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களில் பணிபுரியும் 3,002 பேருக்கு, போனஸ் வழங்க 4.49 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள, ஆவின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு, பால் வளத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி நேற்று காலை வந்தார். தீபாவளி பண்டிகை இனிப்பு, கார விற்பனையை கண்காணிக்க வந்திருப்பார் என, அதிகாரிகள் நினைத்தனர். ஆனால், அவர் போனஸ், கருணைத்தொகை வழங்கும் நிகழ்வை, விழா போல் நடத்த வேண்டும் என, அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். இதனால், அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
ஆனால், அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல், அரசு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்குவதுபோல், போனஸ் ஆணையை, ஆவின் அதிகாரிகள் அவசர அவசரமாக தயார்படுத்தினர். அதை, ஆவின் ஊழியர்களிடம் வழங்கி, புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார். அது வீடியோ பதிவு செய்யப்பட்டு, சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்பட்டது.