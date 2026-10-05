தலைமைத் தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் மீதான குற்றச்சாட்டு; உத்தரவு பிறப்பிக்க சுப்ரீம் கோர்ட் மறுப்பு
தலைமைத் தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் மீதான குற்றச்சாட்டு; உத்தரவு பிறப்பிக்க சுப்ரீம் கோர்ட் மறுப்பு
UPDATED : அக் 05, 2026 04:38 PM
ADDED : அக் 05, 2026 02:07 PM
UPDATED : அக் 05, 2026 04:38 PM ADDED : அக் 05, 2026 02:07 PM
புதுடில்லி: தலைமைத் தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாரை பணியிடை நீக்கம் செய்யக் கோரிய மனு மீது எந்த இடைக்கால உத்தரவும் பிறப்பிக்க சுப்ரீம்கோர்ட் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி தொடர்பாக மற்ற தேர்தல் கமிஷனர்களிடம் ஆலோசிக்காமல், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் தனிச்சையாக முடிவெடுத்ததாக புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பாக, இரு தேர்தல் கமிஷனர்கள், கேபினட் செயலருக்கு கடிதம் அனுப்பிய நிலையில், அது புகார் கடிதம் அல்ல; பணி மாற்றம் தொடர்பான கடிதம் என விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
எனினும், இந்த சர்ச்சை காரணமாக, தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாரை, 'சஸ்பெண்ட்' செய்யக் கோரியும், தேர்தல் கமிஷனர்கள் சுக்பீர் சிங் சந்து, விவேக் ஜோஷி ஆகியோரின் ஒப்புதல் இல்லாமல் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை எதிர்த்தும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், நீதிபதி ஜாய்மால்யா பாக்சி மற்றும் நீதிபதி வி மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று (அக் 05) விசாரணைக்கு வந்தது.
மனுதாரர் ராகேஷ் குமார் சிங் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் விகாஸ் சிங், ஒவ்வொரு குடிமகனும் தற்போது தங்கள் வாக்குரிமை குறித்து பாதுகாப்பற்றதாக உணர்வதால், சில இடைக்கால நடவடிக்கைகள் தேவைப்படுகின்றன' என்று வாதிட்டார். இது குறித்து விளக்க அளிக்க இந்திய தேர்தல் கமிஷன், ஞானேஷ் குமார், தேர்தல் கமிஷனர்கள் சுக்பீர் சிங் சிந்து, விவேக் ஜோஷி, துணை தேர்தல் கமிஷனர் மணீஷ் கார்க் ஐஏஎஸ் ஆகியோருக்கு சுப்ரீம்கோர்ட் நோட்டீஸ் அனுப்பியது.
மற்ற இரு தேர்தல் கமிஷனர்களின் ஏகமனதான ஒப்புதலின்றி ஒருதலைப்பட்சமாக முடிவுகளை எடுத்ததாகக் கூறி, தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாரை பணியிடை நீக்கம் செய்யக் கோரிய மனு மீது இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பிக்க நீதிபதிகள் மறுப்பு தெரிவித்தனர். ''ஏகமனதான ஒப்புதல் இன்றி ஏதேனும் முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டிருப்பது உறுதிசெய்யப்பட்டால் இந்த உத்தரவை மறுபரிசீலனை செய்வோம்'' என நீதிபதிகள் உத்தரவில் தெரிவித்தனர்.