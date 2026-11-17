மும்பையில் ஆட்டோ ஓட்டிய பிரிட்டன் இளவரசர்; பின் இருக்கையில் இளவரசி பயணம்!
மும்பையில் ஆட்டோ ஓட்டிய பிரிட்டன் இளவரசர்; பின் இருக்கையில் இளவரசி பயணம்!
UPDATED : நவ 17, 2026 01:38 PM
ADDED : நவ 17, 2026 12:03 PM
UPDATED : நவ 17, 2026 01:38 PM ADDED : நவ 17, 2026 12:03 PM
-நமது நிருபர்-
3 நாள் பயணமாக பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம், இளவரசி கேட் இந்தியா வந்துள்ளனர். இளவரசர் வில்லியம், அவரது மனைவி கேட், இந்திய கிரிக்கெட்டின் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரை சந்தித்து பேசினர். மூவரும் மும்பையின் பாலார்ட் எஸ்டேட்டில் நடந்தபடியே உரையாடினர். அங்கிருந்த சிறுவர்களுடன் வீதியில் கிரிக்கெட் விளையாடி மகிழ்ந்தனர். சாலையோர கடைகளிலும் உணவருந்தினர்.
இன்று (நவம்பர் 17) பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம், மும்பையில் ஆட்டோ ஓட்டிச் செல்ல, இளவரசி கேட் அதில் பயணித்தார். இந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி பலரது கவனத்தை ஈர்த்தது. நாளை (நவ.,18) டில்லியில் பிரதமர் மோடியை சந்தித்து பேச இருக்கின்றனர். எரிசக்தி, போக்குவரத்து, வர்த்தகத்தில் இந்தியா-பிரிட்டன் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை நடத்துகின்றனர்.