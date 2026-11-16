இந்தியா வரும் பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம், கேட் தம்பதி; 18ம் தேதி பிரதமர் மோடியுடன் சந்திப்பு
இந்தியா வரும் பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம், கேட் தம்பதி; 18ம் தேதி பிரதமர் மோடியுடன் சந்திப்பு
ADDED : நவ 16, 2026 12:52 AM
ADDED : நவ 16, 2026 12:52 AM
புதுடில்லி: மூன்று நாள் பயணமாக இன்று இந்தியா வரும் பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம், இளவரசி கேட் மிடில்டன் ஆகியோர், வரும் 18ம் தேதி டில்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்துப் பேச உள்ளனர்.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விருது வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்பதற்காக, பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம் மற்றும் இளவரசி கேட் மிடில்டன் ஆகியோர் இன்று (நவ., 16) முதல் 18ம் தேதி வரை மும்பையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கின்றனர்.
இந்தப் பயணத்தின் போது, மும்பையில் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்வது, கல்லி கிரிக்கெட் விளையாட்டில் பங்கேற்பது மற்றும் பாலிவுட் திரையுலகினரை சந்திப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் இளவரசர் வில்லியம் கலந்து கொள்கிறார். இளவரசி கேட் மிடில்டன் அங்குள்ள மருத்துவமனை ஒன்றிற்கு நேரில் சென்று பார்வையிட உள்ளார்.
மும்பை பயணத்தை நிறைவு செய்த பின்னர், வரும் 18ம் தேதி புதுடில்லி செல்லும் அரச தம்பதி, ஆசியான் மாநாட்டை முடித்துவிட்டு நாடு திரும்பும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்துப் பேச உள்ளனர்.
இது குறித்து இந்தியாவுக்கான பிரிட்டன் தற்காலிக உயர் கமிஷனர் பென் மில்லர் கூறுகையில், 'புதன்கிழமை நடைபெறும் இந்தச் சந்திப்பின் போது, இந்தியா - பிரிட்டன் இடையேயான வர்த்தகம், பசுமை எரிசக்தி, தொழில்நுட்பம், கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகிய துறைகளில் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்படும்,' என்றார்.
கடந்த ஜூலை மாதம் அமலுக்கு வந்த இந்தியா - பிரிட்டன் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான பொருளாதார உறவில் புதிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ள நிலையில், இளவரசர் வில்லியம் தம்பதியின் இந்த வருகை இருதரப்பு நல்லுறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.