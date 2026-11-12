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-நமது நிருபர்-
ஜம்மு காஷ்மீரின் கிஷ்ட்வார் மாவட்டத்தில் பணியில் இருந்த பாபி சந்த் (57) மற்றும் ராஷ்பால் குமார் (45) ஆகிய இரண்டு போலீஸ் சிறப்பு அதிகாரிகள் மாயமாகினர். அவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடந்தது. இன்று இருவரும் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
இருவரது உடல்களிலும் துப்பாக்கிக் குண்டுகள் பாய்ந்து பலத்த காயம் அடைந்துள்ளது; அவர்களின் துப்பாக்கிகள் மாயமாகி உள்ளன என போலீசார் தெரிவித்தனர். பயங்கரவாதிகள் இவர்களைக் கடத்திச் சென்று சுட்டுக் கொன்றிருக்கலாம் என சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
கிஷ்ட்வார் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தாக்குதல் நடத்தியவர்களைப் பிடிக்க வனப்பகுதியில் தேடுதல் வேட்டை நடந்து வருகிறது.
காஷ்மீரில் போலீஸ் அதிகாரிகள் இருவர் சுட்டுக்கொலை; பயங்கரவாதிகள் அட்டூழியம்
காஷ்மீரில் போலீஸ் அதிகாரிகள் இருவர் சுட்டுக்கொலை; பயங்கரவாதிகள் அட்டூழியம்
ADDED : நவ 12, 2026 10:22 AM
ADDED : நவ 12, 2026 10:22 AM
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-நமது நிருபர்-
ஜம்மு காஷ்மீரின் கிஷ்ட்வார் மாவட்டத்தில் பணியில் இருந்த பாபி சந்த் (57) மற்றும் ராஷ்பால் குமார் (45) ஆகிய இரண்டு போலீஸ் சிறப்பு அதிகாரிகள் மாயமாகினர். அவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடந்தது. இன்று இருவரும் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
இருவரது உடல்களிலும் துப்பாக்கிக் குண்டுகள் பாய்ந்து பலத்த காயம் அடைந்துள்ளது; அவர்களின் துப்பாக்கிகள் மாயமாகி உள்ளன என போலீசார் தெரிவித்தனர். பயங்கரவாதிகள் இவர்களைக் கடத்திச் சென்று சுட்டுக் கொன்றிருக்கலாம் என சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
கிஷ்ட்வார் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தாக்குதல் நடத்தியவர்களைப் பிடிக்க வனப்பகுதியில் தேடுதல் வேட்டை நடந்து வருகிறது.