போக்குவரத்து துறையில் நிறைய ஏசி பஸ் வாங்குங்க; அமைச்சரிடம் சொன்ன முதல்வர் விஜய்
போக்குவரத்து துறையில் நிறைய ஏசி பஸ் வாங்குங்க; அமைச்சரிடம் சொன்ன முதல்வர் விஜய்
ADDED : ஜூன் 28, 2026 09:24 PM
ADDED : ஜூன் 28, 2026 09:24 PM
சேலம்: அரசு பஸ்சில் முதல்வர் விஜய் பயணித்த போது சொன்ன வார்த்தை, அனைத்து மக்களும், 'ஏசி' பஸ்சில் பயணிக்க வேண்டும் என்பது தான் என போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் தெரிவித்தார்.
சேலம் குமாரசாமிப்பட்டி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கி, முகாமை தொடங்கி வைத்த தமிழக போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், சீலநாயக்கன்பட்டியில் த.வெ.க., ஏற்பாடு செய்த மருத்துவ முகாமையும் தொடங்கி வைத்து, மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார்.
பின் அவர் அளித்த பேட்டி: தமிழகத்தில் அனைத்து அரசு பஸ்களிலும் மகளிருக்கு இலவச பயணத்தை அமல்படுத்த செயல்திட்டம் வகுக்கப்பட்டு, ஆலோசனை முடிவுற்றதால், அதற்கான அறிவிப்பை முதல்வர் விரைவில் வெளியிடுவார். போக்குவரத்து துறையில் வருவாயை பெருக்க உருவாக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து செயல் திட்டமும் ஒவ்வொன்றாக அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அத்துடன் உழைக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு உதவவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
குக்கிராமங்களுடன் மாநகரை இணைக்கும் போக்குவரத்து வசதி வேண்டும் என்பதை, முதல்வர் கொள்கையாக வைத்துள்ளார். அரசு பஸ்சில் அவர் பயணித்த போது சொன்ன வார்த்தை, அனைத்து மக்களும், 'ஏசி' பஸ்சில் பயணிக்க வேண்டும் என்பது தான். அதன்படி, 'ஏசி' பஸ்கள் அதிகம் வாங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் புது, 'ஏசி'க்கள் பொருத்த, சுகாதாரத் துறை அமைச்சரின் கவனத்துக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அமைச்சர் கூறினார்.