ஜூலை 30ல் ம.பி., குஜராத், பீஹாரில் இடைத்தேர்தல்; தமிழக தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் அறிவிக்கவில்லை
ஜூலை 30ல் ம.பி., குஜராத், பீஹாரில் இடைத்தேர்தல்; தமிழக தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் அறிவிக்கவில்லை
UPDATED : ஜூலை 02, 2026 04:12 PM
ADDED : ஜூலை 02, 2026 02:59 PM
UPDATED : ஜூலை 02, 2026 04:12 PM ADDED : ஜூலை 02, 2026 02:59 PM
3 மாநிலங்களில் காலியாக இருக்கும் சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் ஜூலை 30ம் தேதி நடக்கிறது. அதேநேரத்தில் தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள 7 தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்படவில்லை.
நமது நிருபர்
மத்திய பிரதேசத்தின் தாட்டியா தொகுதி, பீஹார் மாநிலத்தின் பங்கிப்பூர் தொகுதி, குஜராத்தின் மஞ்சள்பூர் தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்நிலையில் இன்று பீஹார், குஜராத், மத்திய பிரதேசத்தில் காலியாக உள்ள 3 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு வரும் ஜூலை 30ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் கமிஷன் அறிவித்துள்ளது.
தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுக்களை எண்ணும் பணி ஆகஸ்ட் 3ம்தேதி நடைபெறும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது. அதேநேரத்தில், தமிழகத்தில் திருச்சி கிழக்கு, மதுராந்தகம், தாராபுரம், அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை, விராலிமலை, கரூர் ஆகிய 7 தொகுதிகள் காலியாக உள்ளன.
இந்த 7 தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் குறித்த அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடவில்லை. இது குறித்து தகவல்களை தேர்தல் கமிஷனுக்கு சட்டசபை செயலகம் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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இடைத்தேர்தல் குறித்து தேர்தல் கமிஷன் முக்கிய அறிவிப்பு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு