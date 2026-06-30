சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் நாளை மறுநாள் த.வெ.க.,வில் இணைகின்றனர்
சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் நாளை மறுநாள் த.வெ.க.,வில் இணைகின்றனர்
UPDATED : ஜூன் 30, 2026 05:44 PM
ADDED : ஜூன் 30, 2026 03:45 PM
UPDATED : ஜூன் 30, 2026 05:44 PM ADDED : ஜூன் 30, 2026 03:45 PM
நமது நிருபர்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் இருவரும், தங்கள் ஆதரவாளர்களுடன் நாளை மறுநாள் ( ஜூலை 2 ) தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைகின்றனர்.
அதிமுக ஆட்சியில் சுகாதாரத் துறை அமைச்சராக இருந்தவர் சி.விஜயபாஸ்கர். விராலிமலை தொகுதியில் மீண்டும் வெற்றி பெற்ற அவர், சில நாட்களுக்கு முன் தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.
அதேபோல அதிமுக ஆட்சியில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருந்தவர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர். கரூர் தொகுதியில் மீண்டும் வெற்றி பெற்ற அவர், நேற்று எம் எல் ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் மீது ஏற்பட்ட அதிருப்தியால் இருவரும், த.வெ.க.,வில் இணைய முடிவு செய்துள்ளனர்.நாளை மறுநாள் வியாழக்கிழமை, மகாபலிபுரம் 4 பாயிண்ட்ஸ் ஹோட்டலில் நடக்கும் விழாவில் இவர்கள் இருவரும் தவெக.,வில் இணைகின்றனர்.
இந்த விழாவில், ஆனந்த், ஆதவ், செங்கோட்டையன், நிர்மல் குமார் உள்ளிட்ட பத்து அமைச்சர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.இதையொட்டி, தங்கள் செல்வாக்கை காட்டுவதற்காக, முன்னாள் அமைச்சர்கள் இருவரும், ஆதரவாளர்களை திரட்டி வர ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். இதில், புதுக்கோட்டையில் இருந்து மட்டும், 500 கார்கள் மற்றும் 200 பஸ்களில் ஆதரவாளர்களை மகாபலிபுரத்துக்கு அழைத்து வர ஏற்பாடுகள் நடக்கின்றன.
4 பாயிண்ட்ஸ் ஹோட்டலில் நடக்கும் விழாவில் கட்சியில் இணையும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் இருவரும், தொடர்ந்து முதல்வர் விஜய்யை அவரது இல்லத்தில் சென்று சந்திக்கின்றனர்.