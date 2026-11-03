உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
- நமது நிருபர் -
அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தின் மான்டேரி கவுண்டியில் உள்ள கடற்கரையில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டுள்ளது. 2 பேர் உயிரிழந்தனர். 2 பேர் பலத்த காயம் அடைந்தனர்.
இவர்கள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். இந்த தாக்குதலுக்கான காரணம் என்ன, துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது யார் என்பது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கலிபோர்னியா கடற்கரையில் துப்பாக்கிச் சூட்டில் 2 பேர் பலி
கலிபோர்னியா கடற்கரையில் துப்பாக்கிச் சூட்டில் 2 பேர் பலி
ADDED : நவ 03, 2026 08:02 AM
ADDED : நவ 03, 2026 08:02 AM
அ நிறம் | அளவு
- நமது நிருபர் -
அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தின் மான்டேரி கவுண்டியில் உள்ள கடற்கரையில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டுள்ளது. 2 பேர் உயிரிழந்தனர். 2 பேர் பலத்த காயம் அடைந்தனர்.
இவர்கள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். இந்த தாக்குதலுக்கான காரணம் என்ன, துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது யார் என்பது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.