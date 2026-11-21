திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யலாமா? சட்ட வல்லுநர்களுடன் நிர்மல்குமார் ஆலோசனை
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யலாமா? சட்ட வல்லுநர்களுடன் நிர்மல்குமார் ஆலோசனை
ADDED : நவ 21, 2026 03:59 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:59 PM
மதுரையில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ள மக்கள் நலத்திட்டங்கள் பற்றிய ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று (நவ.21) நடைபெற்றது. இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கலந்து கொண்டு, திட்டங்கள் பற்றி ஆலோசனை நடத்தினார்..
ஆய்வுக் கூட்டம் முடிந்த பின்னர் வெளியே வந்த அவரிடம், திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு என்ன என்பது பற்றி நிருபர்கள் கேள்விகளை எழுப்பினர்.
அப்போது அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறியதாவது;
திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் நீதிமன்ற தீர்ப்பு குறித்து சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். விரைவில் அறிவிப்போம்.
மறு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்வதா? இல்லையா? என்பதை பற்றியும் ஆலோசித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். இன்று மாலை அல்லது நாளை காலைக்குள் முடிவு செய்வோம்.
திங்கட்கிழமை தான் நீதிமன்றம் செயல்படும். நாங்கள் என்ன செய்வது என்று ஆலோசித்துக் கொண்டு உள்ளோம். ஓரிரு நாளில் என்ன நடவடிக்கை என்பதை சொல்வோம்.
இவ்வாறு அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறினார்.