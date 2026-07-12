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/செய்திகள்/தமிழகம்/எப்போதும் புன்னகையுடன் இருக்க முடியுமா; 'சிடுசிடு' கேள்விக்கு சிறப்பான பதில்; தலைமை நீதிபதி பேட்டியில் சுவாரஸ்யம்

எப்போதும் புன்னகையுடன் இருக்க முடியுமா; 'சிடுசிடு' கேள்விக்கு சிறப்பான பதில்; தலைமை நீதிபதி பேட்டியில் சுவாரஸ்யம்

எப்போதும் புன்னகையுடன் இருக்க முடியுமா; 'சிடுசிடு' கேள்விக்கு சிறப்பான பதில்; தலைமை நீதிபதி பேட்டியில் சுவாரஸ்யம்

UPDATED : ஜூலை 12, 2026 12:05 PM

ADDED : ஜூலை 12, 2026 12:03 PM

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UPDATED : ஜூலை 12, 2026 12:05 PM ADDED : ஜூலை 12, 2026 12:03 PM

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உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பலர் என்னுடன் நன்றாக பழகுவார்கள். மனம் விட்டு பேசுவார்கள். ஆனால் எல்லாவற்றையும் செய்தியாக்க முடியாது. சில விஷயங்களை வெளியே சொன்னால் அது பெரும் பிரச்னையை ஏற்படுத்தும் என்பதால் என் மனதிலே புதைத்து வைத்துக்கொண்ட பல சம்பவங்கள் உண்டு.

தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்பவர் வழக்கமாக மீடியாவை சந்திப்பார். சிலர் 'ஆப் தி ரெகார்ட்' ஆக பேசுவார்கள். சிலர், 'விஷயங்கள் செய்தியாக போட்டுக் கொள்ளலாம் ஆனால் டிவிக்களுக்கு பேட்டி கொடுக்க முடியாது' என்பார்கள்.

ஒரு தலைமை நீதிபதி, அவர் பதவி ஏற்றதிலிருந்து ஓய்வு பெறும் வரை எந்த பேட்டியும், 'ஆப் தி ரெகார்ட்' கூட கொடுத்ததில்லை. பல நிருபர்கள் அவரை சந்திக்க முயற்சி செய்தனர். ஆனால் அந்த நீதிபதியோ யாரிடம் பேசக் கூட இல்லை. அவர் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகோய்.

அழைப்பு


ஒரு நாள் திடீரென உச்ச நீதிமன்ற ரிஜிஸ்டிரார் ஜெனரலிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது. இவர்தான் ஒட்டு மொத்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் அலுவலக வேலைகளை கண்காணிப்பவர். அவருடைய அறைக்கு சென்றேன்.

“ உங்களுக்கு நீதிபதி கோகோய் நல்ல பழக்கமா” என கேட்டார்.

“இல்லையே…அவருடன் நான் பேசியது கூட இல்லை”

“அப்படியா….அவர் உங்கள் மீது மிகுந்த மரியாதை வைத்துள்ளார்… உங்களுடைய ரிப்போர்ட்டிங்கை பாராட்டுகிறார்”

எனக்கு ஆச்சர்யமாக இருந்தாலும், 'பரவாயில்லை, நீதிபதிகள் நம் ரிப்போர்ட்டிங்கை உன்னிப்பாக கவனிக்கிறார்களே' என சந்தோஷப்பட்டேன்.

“ நாளை அவர் தலைமை நீதிபதியாக ஜனாதிபதி மாளிகையில் பதவி ஏற்றுக்கொள்கிறார்…அதற்கு உங்களை அழைத்துள்ளார்” என சொல்லி அழைப்பிதழை என்னிடம் நீட்டினார்.

வாஜ்பாய் உட்பட சில பிரதமர்கள் பதவி ஏற்பதை ஜனாதிபதி மாளிகைக்கு சென்று செய்தி சேகரித்துள்ளேன். ஆனால் தலைமை நீதிபதி பதவியேற்பதை இதுவரை ரிப்போர்ட் செய்தது கிடையாது.

“ஆச்சர்யமாக உள்ளதே” என ரிஜிஸ்டிரார் ஜெனரலிடம் சொல்லிவிட்டு அழைப்பிதழை வாங்கிக்கொண்டேன். பதவியேற்பு விழாவிலும் கலந்து கொண்டேன்.

ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த், பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார். கோகோய் அஸாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர். வடகிழக்கு மாநிலத்திலிருந்து தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்ற முதல் நபர் இவர்.

கண்டிப்பானவர்


ரஞ்சன் கோகோய் மிகவும் கண்டிப்பானவர். வக்கீல்கள் வள வள என நெடுநேரம் வாதிட அனுமதிக்க மாட்டார். வாதம் சுருக்கமாக இருக்க வேண்டும். அதிகம் பேசிக்கொண்டேயிருந்தால் 'டிஸ்மிஸ்டு' என ஒரே வார்த்தையில் மனுவை தள்ளுபடி செய்துவிடுவார்.

இவருடைய கோர்ட்டில் சிரிப்பை காண முடியாது. இவர் முன் வாதாடும் போது வக்கீல்கள் மிகவும் கவனமாகவே இருப்பார்கள். அதே சமயம் வழக்குகளை ஒத்தி வைக்காமல் உடனடியாக முடித்துவிடுவார்.

ஒரு வழியாக…..


பதவியேற்பு விழாவிற்கு அழைப்பிதழ் அனுப்பினாலும் அதன் பின் தலைமை நீதிபதி கோகோயுடன் பேச முடியவில்லை. நீதிபதியின் செயலர் எனக்கு நல்ல நண்பர். 'பேட்டி எடுக்க நேரம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் அவருடன் பேசவே முடியவில்லையே' என என் ஆதங்கத்தை செயலரிடம் சொன்னேன்.

“சாப் யாருக்கும் பேட்டி கொடுக்கவில்லை…கொடுக்கவும் மாட்டார்” என்றார் அவர். “எனக்காக அவரிடம் நீங்கள் கேட்டு பாருங்களேன்” என கேட்டுக் கொண்டேன்.

“சரி…முயற்சி செய்கிறேன்” என்றார்.

தினமும் நீதிபதி கோகோயின் செயலரை சந்தித்து வந்தேன். இந்த மாதிரி விவகாரங்களில் பொறுமை மிகவும் அவசியம். இப்படியே இரண்டு மாதங்கள் சென்றன. திடீரென தலைமை நீதிபதியின் செயலரிடமிருந்து எனக்கு போன் வந்தது.

“ சாப்….நாளை மாலை 5 மணிக்கு உங்களை அவர் வீட்டிற்கு வரச் சொல்லியிருக்கிறார்” என்றார்.

'அப்படியா ஒரு வழியாக ஒத்துக்கொண்டாரே' என மகிழ்ச்சி.

“பேட்டிக்கு ஒத்துக்கொண்டாரா” என கேட்டேன்.

“உங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கியுள்ளார். அவரை பேட்டிக்கு சம்மதிப்பது உங்கள் கையில்தான் உள்ளது” என்றார் செயலர். அவருக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு திரும்பினேன்.

பேட்டி


குறிப்பிட்ட நாளில் என் கேமராமேனுடன் தலைமை நீதிபதி வீட்டிற்கு சென்றேன். போன் செய்து அனுமதி கிடைத்த பிறகு எங்களை உள்ளே செல்ல செக்யூரிட்டி அனுமதித்தார்.

என்னையும் கேமராமேனையும் பார்த்த உடன் தலைமை நீதிபதியின் செயலர் அதிர்ச்சியடைந்தார்.

“சார்…கேமராவோட வந்துவிட்டீர்களே…இதை சாப் ஒத்துக்கொள்வாரா என தெரியாதே” என்றார்.

“கவலைப்பட வேண்டாம். கேமராமேன் உங்கள் அறையில் இருப்பார்…நான் மட்டும் நீதிபதியை சந்திப்பேன்..அவர் கேமரா பேட்டிக்கு ஒத்துக்கொண்டால் இவரை உள்ளே அழைத்துக்கொள்வேன்” என நான் சொன்னதும் சற்று அமைதியானார் செயலர்.

சிறிது நேரம் கழித்து, ''நீங்கள் உள்ளே போகலாம்…சாப் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறார்'' என்றார்.

உள்ளே சென்றதும், தலைமை நீதிபதி இருந்தார். வணக்கம் தெரிவித்தேன்.

'கமான் வைத்தியநாதன்…அடுத்த அறையில் சற்று ப்ரீயாக உட்காரலாம்' என பக்கத்து அறைக்கு அழைத்து சென்றார். பெரிய சோபா. எதிரே உள்ள இருக்கையில் அவர் அமர்ந்துகொண்டார்.

என்னைப் பற்றியும் குடும்பத்தைப் பற்றியும் விசாரித்தார். அவர் பற்றி எனக்கு தெரியாத விஷயங்களையும் சொன்னார்.

“உங்களை கேமராவில் பேட்டி எடுக்கலாமா?

“நோ நோ…கேள்வி கேளுங்கள்…பதில் சொல்கிறேன்..எழுதிக்கொள்ளுங்கள்”

“நீங்கள் சொல்வதை கேமரா முன் சொன்னால் பார்ப்பவர்களுக்கு பரவசம் ஏற்படும்” என்றேன்.

“நோ வைத்தியநாதன்” என்றார்.

எப்போதும் புன்னகையோடு இருக்க நான் அரசியல்வாதி அல்ல

நீதிமன்ற நியமனங்கள். அதில் அரசின் தலையீடு உள்ளதா?....நீதிபதிகளை நியமிக்கும் கொலீஜியத்தில் எல்லாம் சுமுகமாக உள்ளதா? உறவினர்களையே நீதிபதிகளாக கொலீஜியம் நியமிக்கிறதா? என பல கேள்விகள் கேட்டேன்.

அனைத்திற்கும் பதில் அளித்தார். என் கையடக்க நோட் புக்கில் குறித்துக்கொண்டேன்

நீதிபதி கோகோய் சிடுசிடுவெனவே காணப்படுவார்…அடிக்கடி கோர்ட்டில் கோபப்பட்டு பார்த்துள்ளேன். இது குறித்து அவரிடம் கேட்டேன்.

“நான் யாரையும் திருப்திப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை. எப்போதும் புன்னகையோடு இருக்க நான் ஒன்றும் தூதரோ அல்லது அரசியல்வாதியோ அல்ல. எனக்கு எது சரி என தோன்றுகிறதோ அதைச் செய்கிறேன்.சில சமயம் அது தவறாகவும் இருக்கலாம். யாராவது அபத்தமாக பேசினால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும்” என்றார்.

கடைசியாக அவரிடம், ''நீங்கள் சொன்னதில் எதை செய்தியாக வெளியிடலாம் என சொன்னால் வசதியாக இருக்கும்,'' என்றேன்.

“அதை உங்கள் விருப்பத்திற்கே விட்டுவிடுகிறேன்” என்றார் கோகோய்.

நன்றி தெரிவித்துவிட்டு வெளியே வந்தேன்.

இப்படி கேமராவில் பேட்டி கொடுக்காவிட்டால் டிவியில் எப்படி காண்பிப்பது? அதற்கும் ஒரு வழி உண்டு...யார் பேட்டி எடுத்தார்களோ அவர் கேமரா முன்னால் ஸ்டூடியோவில் நின்று பேட்டியின் முக்கிய பாயிண்ட்களை சொல்வார். திரையில் அவர் பக்கத்தில் பேட்டியில் என்ன சொன்னார் என்பது வார்த்தைகளாக வந்து கொண்டிருக்கும்.

இப்படித்தான் நான் செய்ய வேண்டும் என முடிவெடுத்துக்கொண்டேன். சோனியா சிங்கிடம் விஷயத்தை சொல்ல அவருக்கு ஏக குஷி. காரணம் தலைமை நீதிபதி கோகோய் இதுவரை யாருக்கும் பேட்டி அளித்தது கிடையாது.

பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல்


மறுநாள் இந்த பிரத்யேக பேட்டியை ஒளிபரப்ப வேண்டும் என எனக்கு சொல்லப்பட்டது. அந்த மகிழ்ச்சியில் அமைதியாக தூங்கினேன்.

மறுநாள் அலுவலகம் சென்று பேட்டியை எப்படி டிவியில் ஒளிபரப்புவது என ஸ்கிரிப்ட் எழுதினேன். அன்று மாலை செய்தியை பிரைம் டைமில் வெளியிட முடிவு செய்தார் சோனியா.

திடீரென ப்ளாஷ் நியூஸ்….ஜம்முவிலிருந்து ஶ்ரீநகர் சென்ற மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் வண்டிகள் மீது புல்வாமா என்கிற இடத்தில் பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் தாக்கியதில் 40 வீரர்கள் தங்கள் உயிரை தேசத்திற்காக அர்ப்பணித்தனர்.

இதனால் மற்ற எந்த செய்தியும் போகவில்லை…அனைத்து புல்லட்டின்களிலும் புல்வாமா தாக்குதல் குறித்துதான் செய்திகள் தொடர்ந்து வெளியாகின.

மறுநாளும் இதே செய்திகள்…அதற்கடுத்த நாளும் இதைப்பற்றித்தான் டிவிக்களில் செய்திகள்.

தலைமை நீதிபதியின் எக்ஸ்குளூசிவ் செய்தி நம்மிடம் உள்ளது. ஆனால் நிலைமை இப்போது சரியில்லை…இதற்கிடையில் வேறு யாராவது அவரை பேட்டி கண்டுவிட்டால் என்னாகும் என்கிற பயம் வேறு. நல்ல வேளையாக அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை.

நீதிபதியின் கோபம்


ஒரு வழியாக நான்கு நாட்கள் கழித்து என் பேட்டி ஒளிபரப்பானது. மறுநாள் நீதிபதியின் செயலரை சந்திக்க நேர்ந்தது.

“சாப் உங்கள் பேட்டியை டிவியில் பார்த்தார். நன்றாக வந்திருக்கிறது என சொன்னார்”

எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது. ஆனால் இது அதிக நாட்கள் நீடிக்கவில்லை. இரண்டு நாட்கள் கழித்து நீதிபதியின் செயலரிடமிருந்து போன்..

“பேட்டியால் சாப் ரொம்ப அப்செட்” என்றார்.

“சந்தோஷப்பட்டார் என சொன்னீர்களே” என்றேன், நான்.

“முதலில் சந்தோஷப்பட்டார்…இப்போது நிலைமை வேறு” என போனை வைத்துவிட்டார்.

எனக்கு எதுவும் புரியவில்லை. இதன் பிறகு நீதிபதி கோகோயை சந்திக்கவோ, பேசவே முடியவில்லை. கோர்ட்டில் நான் இருக்கும் போது என்னைப் பார்ப்பார்…அத்தோடு சரி.

இவர் தலைமையிலான அமர்வுதான் அயோத்தி வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கியது.

இவர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு மத்திய அரசு இவரை ராஜ்ய சபா எம்பியான நியமனம் செய்தது. அப்போது எங்கள் டிவி நிருபர்கள் பார்லிமென்டில் இவரை பேட்டி காண முயற்சித்தனர்.

அவர்களிடம், 'நான் வைத்தியநாதனிடம் பேசிக்கொள்கிறேன்” என சொல்லிவிட்டாராம்…இதை சக நிருபர்கள் என்னிடம் தெரிவித்தனர்.

பிறகு ஒரு முறை டில்லியில் இவருடைய இல்லத்திற்கு சென்று சந்தித்தேன். நன்றாக பேசிக்கொண்டிருந்தார். ஆனால் அந்த பேட்டியைப் பற்றி எதுவும் சொல்லவில்லை. முதலில் பிடித்த பேட்டி பின்பு எப்படி பிடிக்காமல் போனது என்பதற்கான காரணம் இன்றுவரை தெரியவேயில்லை.

Image 1598089அ.வைத்தியநாதன், 30 ஆண்டுக்கும் மேலாக டில்லியில் செய்தியாளராக பணியாற்றியவர்.

தொடர்புக்கு: vaithi@dinamalar.in

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