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அமெரிக்க சட்டப்படி இந்தியாவில் செயல்பட முடியாது: சமூக ஊடகங்களுக்கு மத்திய அரசு கண்டிப்பு

அமெரிக்க சட்டப்படி இந்தியாவில் செயல்பட முடியாது: சமூக ஊடகங்களுக்கு மத்திய அரசு கண்டிப்பு

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ADDED : ஆக 06, 2026 06:15 PM

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ADDED : ஆக 06, 2026 06:15 PM

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புதுடில்லி: சமூக ஊடகங்கள் அமெரிக்க சட்டங்களின்படி இந்தியாவில் செயல்பட முடியாது என மத்திய அரசு கண்டிப்புடன் தெரிவித்துள்ளது.

'மெட்டா' நிறுவனத்தின் சமூக வலைதளங்களான, 'இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக்'கில், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அதிகாரப்பூர்வ வீடியோவை நீக்கியது, குழந்தைகள் தொடர்பான பாலியல் உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் போலி வீடியோக்களை அனுமதித்தது குறித்து விசாரணை நடந்து வருகிறது. இந்த விவகாரத்தில் மெட்டா நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி மார்க் ஜூக்கர்பெர்க் மன்னிப்பு கோரியிருந்தார்.

மெட்டா நிறுவனத்தின் கொள்கை விவகாரங்களுக்கான சர்வதேச அதிகாரி ஜோயல் கப்லான் தலைமையிலான குழுவினர், மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப செயலர் கிருஷ்ணன் மற்றும் மூத்த அதிகாரிகளை நேற்று சந்தித்தனர். இன்று மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவையும் அவர்கள் சந்தித்தனர்.

இது தொடர்பாக மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் கூறியதாவது: இன்னும் சில நாட்கள் மெட்டா குழுவினர் இந்தியாவில் இருப்பார்கள். 3 அல்லது 4 சந்திப்புகள் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப்போது வாட்ஸ்ஆப் பற்றிய விவகாரம் குறித்து விவாதிக்கப்படும்.மெட்டா தளங்கள் இந்திய சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு செயல்படுகின்றனவா என்பது பற்றி ஆராயப்படும்.

அமெரிக்க சட்டபப்படி இந்தியாவில் சமூக வலைதளங்கள் இயங்க முடியாது. தொழில்நுட்ப பிரச்னைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு கோணமும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும்.

சமூகத்தின் நலனுக்காக சட்டத்தைப் பயன்படுத்துவதே இதன் நோக்கமாகும். மற்ற அனைத்து நிறுவனங்களைப் போலவே, அனைத்து சமூக வலை தளங்களுக்கும் சமூகம் மற்றும் சட்டம் சார்ந்த பொறுப்புகள் உள்ளன.

மெட்டா (Meta) நிறுவனம் ஏற்கனவே இது குறித்துப் பொது அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இன்று தொழில்நுட்ப தரவுகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன. மெட்டா, எக்ஸ் (X) மற்றும் டெலிகிராம் (Telegram) போன்ற அனைத்து முக்கியத் தளங்களுடனும் நாங்கள் தொடர்ந்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறோம்.இவ்வாறு அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

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