ஆறு வயதே ஆன பேத்தியை கார் ஓட்ட அனுமதித்த எஸ்.ஐ., மீது வழக்கு பதிவு
ஆறு வயதே ஆன பேத்தியை கார் ஓட்ட அனுமதித்த எஸ்.ஐ., மீது வழக்கு பதிவு
ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:50 AM
ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:50 AM
ஹைதராபாத்: தெலுங்கானாவில், எஸ்.ஐ., ஒருவர் காரின் முன்சீட்டில் அமர்ந்திருக்க, டிரைவர் சீட்டில் அமர்ந்து, 6 வயதே ஆன அவரது பேத்தி காரை ஓட்டும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியானதை அடுத்து, எஸ்.ஐ., மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
தெலுங்கானா மாநிலம், ஹைதராபாத் நகர போலீசில் எஸ்.ஐ.,யாக பணியாற்றுபவர் பூஜாரி திரிபாதி. கடந்த 11ம் தேதி மாலை, ஹைதராபாதின் புறநகர் பகுதியான நர்சிங்கி பகுதியில் உள்ள பரபரப்பான கந்தம்குடா - பைராகிகுடா சாலையில் இவரது கார் சென்றது.
இதில் முன் சீட்டில் அவர் அமர்ந்திருக்க, டிரைவர் சீட்டில் அமர்ந்து, 6 வயதே ஆன அவரது பேத்தி காரை மெதுவாக இயக்கியுள்ளார். இதனால், அந்த சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
காரை சிறுமி ஓட்டி செல்வதை அறிந்த வாகன ஓட்டிகள், காரை வழிமறித்து கேள்வி எழுப்பினர். இது குறித்து சிறுமியிடம் கேள்வி எழுப்பியபோது, 'என் தாத்தா எஸ்.ஐ., அதனால், அப்படித்தான் காரை ஓட்டுவேன்' என பதிலளித்தார்.
தொடர்ந்து மற்றவர்களும் வாக்குவாதம் செய்ததை அடுத்து, முன்சீட்டில் இருந்த எஸ்.ஐ., திரிபாதி சமாளிக்கும் விதமாக, ''இது தானியங்கி கார். அதன் முழு கட்டுப்பாடும் என்னிடம் உள்ளது. எனவே, சிறுமி இயக்குவதால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது,'' என கூறியபடி டிரைவர் இருக்கைக்கு மாறினார்.
இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வேகமாக பரவியதை அடுத்து, எஸ்.ஐ., மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, காரை பறிமுதல் செய்தனர்.