நடிகர் நாகார்ஜுனாவின் நிலத்தை பறித்த ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி மீது குவியும் வழக்குகள்: தெலுங்கானா அரசியலில் புதிய சர்ச்சை
நடிகர் நாகார்ஜுனாவின் நிலத்தை பறித்த ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி மீது குவியும் வழக்குகள்: தெலுங்கானா அரசியலில் புதிய சர்ச்சை
ADDED : ஆக 03, 2026 03:33 AM
ADDED : ஆக 03, 2026 03:33 AM
-- நமது சிறப்பு நிருபர் -:
தெலுங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாதில், நடிகர் நாகார்ஜுனா, ஏரி நிலத்தை ஆக்கிரமித்து பிரமாண்ட அரங்கு கட்டியதாக கூறி, அதை இடித்து தரைமட்டமாக்கிய ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரிக்கு எதிராக, குரல்கள் வலுத்து வருகின்றன.
உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியே, 'அவரை கைது செய்ய ராணுவத்தை பயன்படுத்த நேரிடும்' என, எச்சரிக்கை விடுத்திருப்பது அம்மாநில அரசியலில் புயலை கிளப்பி இருக்கிறது.
தெலுங்கானாவில் முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி தலைமையில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடக்கிறது.
தலைநகர் ஹைதராபாத் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரங்களில் உள்ள ஏரிகள், கால்வாய்கள், பூங்காக்கள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, அரசு நிலங்களை மீட்கவும், மழை மற்றும் பேரிடர் காலங்களில் மீட்புப் பணிகளை ஒருங்கிணைக்கவும், 'ஹைட்ரா' என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது.
நடவடிக்கை
முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டியின் முதன்மை திட்டமாக, கடந்த 2024ல் தொடங்கப்பட்ட இந்த அமைப்புக்கு, தனி போலீஸ் ஸ்டேஷன், லாக் - அப் அறை உள்ளிட்ட சிறப்பு அதிகாரங்களும் 70 கோடி ரூபாய்க்கு அதிகமான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டன.
இதன் தலைவராக, நேர்மையானவர் என பெயரெடுத்த ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி ரங்கநாத் நியமிக்கப்பட்டார். பொறுப்பேற்ற சில மாதங்களிலேயே அதிரடி நடவடிக்கைகளால், அனைவரையும் தன் பக்கம் திரும்பி பார்க்க வைத்தார்.
குறிப்பாக தெலுங்கு நடிகர் நாகார்ஜுனா, மாதப்பூரில் கட்டியிருந்த 'என் - கன்வென்ஷன்' எனப்படும் பிரமாண்ட அரங்கு அருகில் உள்ள ஏரி நிலத்தை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டதாக கூறி இடித்து தள்ள நடவடிக்கை எடுத்தார்.
நீதிமன்றத்திலும் உடனடியாக நிவாரணம் கிடைக்காததால், வேறு வழியின்றி, நாகார்ஜுனாவே தன் சுய விருப்பத்தின் பேரில், அந்த நிலத்தை அரசிடம் ஒப்படைத்தார்.
இதை தொடர்ந்து, பெரும் ரியல் எஸ்டேட் அதிபர்கள், எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களின் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற 'ஹைட்ரா' மும்முரம் காட்டியதும், விவகாரம் அரசியல் ரீதியாக சூடு பிடிக்க ஆரம்பித்தது.
கடந்த 2023க்கு முன், 10 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்த பாரத் ராஷ்ட்ர சமிதி தலைவர்களுக்கு 'ஹைட்ரா' குறிவைத்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. இது, முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டிக்கும், எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களுக்கும் இடையிலான போராக மாறியது.
இதுவரை ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடம் இருந்த 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 3,000 ஏக்கருக்கும் அதிகமான நிலங்களை மீட்டு இருப்பதாக 'ஹைட்ரா' தெரிவிக்கிறது. அதே சமயம், அதன் தலைவரான ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி ரங்கநாத் ஒருதலைபட்சமாக செயல்படுவதாக பரவலாக புகார் எழுந்தது.
அவருக்கு எதிராக ஒன்றுகூடிய ரியல் எஸ்டேட் அதிபர்களும், எதிர்க்கட்சியினரும் நீதிமன்றத்தை நாட, ரங்கநாத் மீது 60க்கும் மேற்பட்ட நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகள் பாய்ந்தன.
நீதிமன்ற உத்தரவுகளை அதிகாரி ரங்கநாத் மீறிவிட்டதாக உயர் நீதிமன்றம் அதிருப்தி தெரிவித்தது. 'ரங்கநாத்தை அந்த பதவியில் இருந்து நீக்கிவிட்டு, வேறு அதிகாரியை நியமிக்க வேண்டும்' என, உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி அனில் குமார் அரசுக்கு பரிந்துரைத்தார்.
எச்சரிக்கை
மேலும், 'நீதிமன்ற உத்தரவை மீறினால், ரங்கநாத்தை கைது செய்ய ராணுவத்தை பயன்படுத்தவும் தயங்க மாட்டோம்' என, எச்சரித்தார்.
ஆனால், சர்ச்சைக்குரிய அந்த நிலத்திற்குள் தாம் நுழையவே இல்லை என ரங்கநாத் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் வாதிடப்பட்டது.
நீதிபதியின் காட்டமான இந்த உத்தரவு, அரசியல் மற்றும் நீதித் துறையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையிலும், அவருக்கு ஆதரவாக முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி நிற்கிறார்.
'ஒரு பதவியில் எந்த அதிகாரியை நியமிக்க வேண்டும் என்பது அரசின் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டது.
'நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதை காரணம்காட்டி, அதிகாரியை பதவியில் இருந்து நீக்க எந்த சட்டத்திலும் இடமில்லை' என ரேவந்த் ரெட்டி கூறி இருக்கிறார்.
தனி நீதிபதியின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யவும் தெலுங்கானா அரசு முடிவு செய்துள்ளது.