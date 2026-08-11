தெரு பெயர்களில் ஜாதி பெயர்கள்: ஐகோர்ட் கண்டிப்பு
தெரு பெயர்களில் ஜாதி பெயர்கள்: ஐகோர்ட் கண்டிப்பு
ADDED : ஆக 11, 2026 10:15 PM
ADDED : ஆக 11, 2026 10:15 PM
சென்னை: 'தெரு, சாலை பெயர்களில் இடம்பெற்றுள்ள, ஜாதி பெயர்களை அகற்றுவது தொடர்பான நீதிமன்ற உத்தரவுகள், அரசு உத்தரவுகளை அமல்படுத்துவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்' என, தமிழக அரசுக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டம், சேந்தமங்கலம் போலீசார் பதிவு செய்த வழக்கில் கைதான நபர், ஜாமின் கேட்டு தாக்கல் செய்த மனு, நீதிபதி என்.ரமேஷ் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, வழக்கின் முதல் தகவல் அறிக்கையில், தெரு பெயரில் ஜாதிப் பெயர் இடம் பெற்றிருந்ததை சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி, ''தெருக்கள், சாலைகளில் இடம் பெற்றுள்ள ஜாதி பெயர்களை நீக்க வேண்டும் என, கடந்த 1978ம் ஆண்டே அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. நீதிமன்ற உத்தரவுகளும் உள்ளன. இருப்பினும், இன்னும் தெருக்களின் பெயர்களில், ஜாதி பெயர்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
''ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையை, சமூக நீதித் துறை என, பெயர் மாற்றம் செய்துள்ள நிலையில், தெருக்கள், சாலைகளின் பெயர்களில் இடம்பெற்றுள்ள ஜாதி பெயர்களை நீக்குவது, தொடர்பான நீதிமன்ற உத்தரவுகள், அரசு உத்தரவுகளை அமல்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய, இதுவே சரியான நேரம்,'' என, நீதிபதி தெரிவித்தார்.
அத்துடன், தெரு பெயர்களில் உள்ள ஜாதி பெயர்களை நீக்குவது தொடர்பாக, தாமாக முன் வந்து வழக்குப் பதிவு செய்து, தலைமை நீதிபதி முன் சமர்ப்பிக்க, உயர்நீதிமன்ற பதிவுத் துறைக்கு உத்தரவிட்டார்.