காவிரி விவகாரம்: தமிழக அரசின் மனு சுப்ரீம்கோர்ட்டில் தள்ளுபடி
காவிரி விவகாரம்: தமிழக அரசின் மனு சுப்ரீம்கோர்ட்டில் தள்ளுபடி
ADDED : நவ 20, 2026 11:19 AM
ADDED : நவ 20, 2026 11:19 AM
- நமது நிருபர்-
காவிரி நீர் ஒழுங்காற்று குழு, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் கூட்டம், சமீபத்தில் நடந்தது. அதில், அக்., 24 - நவ., 6 வரை, தினமும் சராசரியாக, 3,000 கன அடி வீதம் தமிழகத்துக்கு தண்ணீர் திறந்து விடும்படி, கர்நாடகாவுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. இதை அமல்படுத்தாமல், குறைந்த அளவே தண்ணீரை கர்நாடகா திறந்து விட்டுள்ளது.
காவிரி நீர் ஒழுங்காற்று குழு, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் ஆகியவை பிறப்பித்த உத்தரவுப்படி, பிலிகுண்டுலுவுக்கு தண்ணீரை திறந்து விடாமல், உத்தரவை மீறிய கர்நாடக அரசுக்கு எதிராக, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு அவசர மேல்முறையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்தது.
சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த இடைக்கால மனு இன்று (நவம்பர் 20) விசாரணைக்கு வந்தது. நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத், அபரேஷ் சிங் விசாரித்தனர். எத்தனை மனுக்கள் தாக்கல் செய்வீர்கள் என தமிழக அரசுக்கு நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். 2 மனுக்களை தள்ளுபடி செய்தனர். 3வது மனு அடுத்த வாரத்துக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர்.