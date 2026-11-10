குட்கா வழக்கு விசாரணைக்கு சிபிஐ ஒத்துழைக்கவில்லை: ஐகோர்ட்டில் சிறப்பு நீதிமன்றம் அறிக்கை
குட்கா வழக்கு விசாரணைக்கு சிபிஐ ஒத்துழைக்கவில்லை: ஐகோர்ட்டில் சிறப்பு நீதிமன்றம் அறிக்கை
ADDED : நவ 10, 2026 05:41 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:41 PM
சென்னை:மத்திய - மாநில அரசு அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து, தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை விற்க அனுமதித்ததாக, அதிமுக ஆட்சியில் அமைச்சர்களாக இருந்த, சி.விஜயபாஸ்கர், பி.வி.ரமணா, முன்னாள் டி.ஜி.பி., ராஜேந்திரன், சென்னை மாநகர முன்னாள் போலீஸ் கமிஷனர் ஜார்ஜ் மற்றும் மத்திய - மாநில அரசு உயர் அதிகாரிகள் என, மொத்தம் 26 பேருக்கு எதிராக, சி.பி.ஐ., வழக்குப் பதிவு செய்தது.
வழக்கு, சென்னையில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், 2018ல் இருந்து நடக்கிறது. குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. வழக்கை விசாரித்து முடிக்க மேலும் மூன்று மாதம் அவகாசம் கேட்டு உயர்நீதிமன்றத்துக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் கடிதம் எழுதியது. இதை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி லட்சுமிநாராயணன் விசாரித்தார். அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட்டார்.
இன்று அறிக்கை தாக்கல் செய்த சிறப்பு நீதிமன்றம்,'' குட்கா வழக்கு விசாரணைக்கு சிபிஐ ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை,'' என குற்றம்சாட்டியது. வழக்கை விசாரித்து முடிக்க 3 மாதம் அவகாசம் வேண்டும் எனக்கூறப்பட்டது.
சிபிஐ,'' வழக்கு தொடர்பாக 78 மின்னணு ஆதாரங்களில் இருந்து தகவலை எடுக்க ரூ.5 லட்சம் செலவாகும். தகவல்களை நகல் எடுக்க 20 நாள் ஆகும். ஏற்கனவே கொடுத்த டிஸ்க்குகளை சமர்ப்பிக்க குற்றம்சாட்டப்பட்டவருக்கு உத்தரவிட வேண்டும்,'' எனக்கூறியது.
சிபிஐயின் கோரிக்கையை ஏற்று வழக்கை உயர்நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்தது.