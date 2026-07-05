இ20 எரிபொருள் குறித்து பரவும் கட்டுக்கதை: மத்திய அரசு திட்டவட்ட மறுப்பு
இ20 எரிபொருள் குறித்து பரவும் கட்டுக்கதை: மத்திய அரசு திட்டவட்ட மறுப்பு
ADDED : ஜூலை 05, 2026 05:37 PM
ADDED : ஜூலை 05, 2026 05:37 PM
புதுடில்லி: இந்தியாவின் இ20 பெட்ரோல் இறக்குமதியைப் பூடான் நிராகரித்துவிட்டதாக வெளியான செய்திகள் முற்றிலும் தவறானது என்று மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
எரிபொருள் தேவைக்காக பிற நாடுகளை நம்பியிருப்பதைக் குறைக்கும் விதமாக, எத்தனால் கலந்த பெட்ரோலை பயன்படுத்துவதை மத்திய அரசு ஊக்குவித்து வருகிறது. இது பொதுமக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
இருப்பினும், இ20 பெட்ரோலை பயன்படுத்தும் போது வாகனங்களின் மைலேஜ் குறைவதாகவும், போதிய எனர்ஜி கிடைப்பதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. ஆனால், பார்முலா 1 கார்களில் எத்தனால் எரிபொருள் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும், வாகனங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்று தொழில்துறையினரும், வாகன உற்பத்தி நிறுவனங்களும் விளக்கம் அளித்துள்ளன.
இந்த நிலையில், இந்தியாவின் இ20 பெட்ரோல் இறக்குமதியைப் பூடான் நிராகரித்து விட்டதாக வெளியான செய்திகள் முற்றிலும் தவறானது என்று மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட விளக்கத்தில்; இந்தியாவின் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட விரிவான ஆய்வக சோதனைகள், வாகன சோதனைகளுக்குப் பிறகே இ20 எரிபொருள் நாடு முழுவதும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அறிவியல் பூர்வமான இந்த சோதனைகள், எரிபொருளின் நம்பகத்தன்மை, செயல்திறன் மற்றும் நம்பிக்கையை உறுதி செய்துள்ளன.
மேலும், இந்தியாவின் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பூடான் நாட்டிற்கு இ20 பெட்ரோலை ஏற்றுமதி செய்ய எந்தவொரு சலுகையையும் வழங்கவில்லை. அண்டை நாட்டிற்கு இ20 பெட்ரோலை ஏற்றுமதி செய்யும் திட்டம் எதுவும் தற்போது இல்லை. இந்தியாவின் இ20 பெட்ரோல் இறக்குமதியைப் பூடான் நிராகரித்துவிட்டதாக வெளியான செய்திகள் முற்றிலும் தவறானவை, இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளது.
அமெரிக்கா, பிரேசில், கனடா மெக்ஸிகோ, தாய்லாந்து, ஜப்பான் மற்றும் பல்வேறு ஐரோப்பிய நாடுகளில் எத்தனால் கலந்த எரிபொருள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.