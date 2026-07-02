'வாட்ஸாப்' நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு நோட்டீஸ்!: மோசடிக்கு வழிவகுக்குமா பயனர் பெயர் வசதி
'வாட்ஸாப்' நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு நோட்டீஸ்!: மோசடிக்கு வழிவகுக்குமா பயனர் பெயர் வசதி
ADDED : ஜூலை 02, 2026 02:51 AM
ADDED : ஜூலை 02, 2026 02:51 AM
- நமது சிறப்பு நிருபர் -:
'மொபைல் போன்' எண்ணை பகிராமல், பயனர் பெயர் வாயிலாக, தகவல் பரிமாறிக்கொள்ளும் புதிய வசதியை, 'வாட்ஸாப்' அறிமுகப்படுத்த உள்ள நிலையில், அது இணையவழி மோசடிகளுக்கு வழிவகுக்குமா என்ற கோணத்தில் மத்திய அரசு ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளது. இது குறித்து, 'வாட்ஸாப்' தாய் நிறுவனமான, 'மெட்டா' மூன்று நாட்களில் விளக்கம் அளிக்க மத்திய அரசு நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது. நாட்டில் சைபர் குற்றங்கள் எனப்படும் இணைய வழி குற்றங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. போலி முதலீட்டு திட்டங்கள், டிஜிட்டல் கைது மோசடி, போலி கடன் செயலி, நிறுவன அதிகாரிகள் போல் ஊழியர்களிடம், 'வாட்ஸாப்'பில் ஆள்மாறாட்டம் செய்வது என, பல வழிகளில் இந்த குற்றங்கள் நடக்கின்றன.
கடந்த 2024-ல் மட்டும் 22,845 கோடி ரூபாய் பணத்தை இந்த வகையான இணைய மோசடிகள் மூலம், மக்கள் இழந்துள்ளனர். 2025-ல் இந்த இழப்பு சற்றே குறைந்து 22,495 கோடி ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது.
'யூசர்நேம்'
இதில் பெரும் தொகை, மோசடி முதலீட்டு திட்டங்களை நம்பி இழந்ததாகும். இந்நிலையில், நாட்டில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பயன்படுத்தும், 'வாட்ஸாப்' தகவல் பரிமாற்ற செயலியில் புதிய வசதி அறிமுகமாக உள்ளது.
அதன்படி, குழு உரையாடல்கள் அல்லது புதிய நபர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது, மொபைல் போன் எண்ணை பகிராமல், 'யூசர்நேம்' எனப்படும், பயனர் பெயரை உருவாக்கி, அதை வைத்து தொடர்பு கொள்ளும் வசதி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டு இறுதியில் பயன்பாட்டுக்கு வர உள்ள இந்த வசதியை பெற, தங்கள் பயனர் பெயரை தற்போதே முன்பதிவு செய்து கொள்ளும்படி, 'வாட்ஸாப்' அறிவுறுத்தி உள்ளது.
பயனர் பெயர் வாயிலாக முதல் முறையாக தொடர்பு கொள்பவர்கள், ஒவ்வொரு பயனருக்கான 'யூசர்நேம் கீ' எனப்படும் பிரத்யேக எண்ணை உள்ளிட்டால் மட்டுமே தொடர்பு கொள்ள முடியும் எனவும், 'வாட்ஸாப்' தெரிவித்துள்ளது.
எப்போது வேண்டுமானாலும் இந்த எண்ணை மாற்றிக் கொள்ளலாம். ஆனால், இது எவ்வாறு முதல் முறையாக தொடர்பு கொள்பவருக்கு பகிரப்படும் என்பது குறித்து, 'வாட்ஸாப்' கூடுதல் தகவல்களை வழங்கவில்லை.
இந்நிலையில், இணைய பாதுகாப்பு நிபுணர்கள் இந்த வசதி குறித்து எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அவர்கள் கூறுகையில், 'பிரபலங்கள், நிறுவனங்கள் அல்லது நம்பகமான நபர்களின் பெயரை ஒத்த பயனர் பெயர்களை உருவாக்கி பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு இதன் மூலம் ஏற்படலாம்.
'இது போன்ற ஆள்மாறாட்ட மோசடிகளை தடுக்க, வலுவான பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் அவசியம். போலி கணக்குகளை விரைவாக கண்டறிந்து அகற்றுவதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்'என்றனர்.
நடவடிக்கை
இது குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
'வாட்ஸாப்' பயனர் பெயர் எனும் புதிய வசதியின் சட்ட ரீதியிலான அம்சங்கள் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன. இதன் முழு விபரங்களை கேட்டு, 'வாட்ஸாப்' நிறுவனத்துக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளோம். மூன்று நாட்களுக்குள் பதில் அளிக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அரசு அமைப்புகள், நிறுவனங்கள் அல்லது தனிநபர்களின் பெயரை ஒத்த பயனர் பெயர்களை உருவாக்கி ஆள்மாறாட்ட மோசடியில் ஈடுபடும் அபாயம் உள்ளது.
தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு விஷயத்தில் எந்த சமரசமும் செய்யப்படாது.
நிறுவனத்தின் விளக்கம் திருப்திகரமாக இல்லாவிட்டால், இந்த வசதியை அறிமுகப்படுத்துவதை தடுக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.